12 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son satış rakamları
12 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son satış rakamları
Altın fiyatları, 12 Temmuz 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle güncellenen satış fiyatları, haftanın son gününde arama motorlarında en çok sorgulanan veriler arasında yer aldı. Piyasalarda oluşacak yeni fiyatlamalar ise haftanın ilk işlem gününde izlenmeye devam edecek. İşte fiyatlar...
Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:57
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 09:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Güncel verilere göre gram altın satış fiyatı 6.225,55 TL olarak kaydedildi. Küçük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, günün en çok araştırılan yatırım araçları arasında yer aldı.
Çeyrek ve yarım altında güncel fiyatlar
Çeyrek altın satış fiyatı 10.215,00 TL, yarım altın satış fiyatı ise 20.412,00 TL olarak açıklandı. Tam altın satış fiyatı 40.430,44 TL seviyesinde işlem görürken, Cumhuriyet altını 40.631,00 TL satış fiyatıyla listelendi.
Gremse altın ve ons altında son durum
Gremse altın satış fiyatı 101.386,14 TL olarak açıklanırken, uluslararası piyasalarda ons altın 4.120,54 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altındaki hareketlilik ile yurt içi altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda takip edilmeyi sürdürüyor.
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12 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son satış rakamları
Altın fiyatları, 12 Temmuz 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle güncellenen satış fiyatları, haftanın son gününde arama motorlarında en çok sorgulanan veriler arasında yer aldı. Piyasalarda oluşacak yeni fiyatlamalar ise haftanın ilk işlem gününde izlenmeye devam edecek. İşte fiyatlar...
Güncel verilere göre gram altın satış fiyatı 6.225,55 TL olarak kaydedildi. Küçük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, günün en çok araştırılan yatırım araçları arasında yer aldı.
Çeyrek ve yarım altında güncel fiyatlar
Çeyrek altın satış fiyatı 10.215,00 TL, yarım altın satış fiyatı ise 20.412,00 TL olarak açıklandı. Tam altın satış fiyatı 40.430,44 TL seviyesinde işlem görürken, Cumhuriyet altını 40.631,00 TL satış fiyatıyla listelendi.
Gremse altın ve ons altında son durum
Gremse altın satış fiyatı 101.386,14 TL olarak açıklanırken, uluslararası piyasalarda ons altın 4.120,54 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altındaki hareketlilik ile yurt içi altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda takip edilmeyi sürdürüyor.
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