Büyük Önder Atatürk, hayatının her döneminde bilim ve eğitimi baş tacı yaptı. 1921 yılında topladığı Maarif Kongresinde, eğitimi, "kazanılması gereken ikinci savaş" olarak tanımladı. Atatürk'e 24 Kasım 1928'de başöğretmen unvanı verildi. Bu özel gün, Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı olan, 1981'de öğretmenler günü olarak kayıtlara geçti.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 09:21
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 09:22
Kaynak:
AA
24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği tarihe dayanıyor. 1981 yılında kutlanmaya başlanan bu özel gün, öğretmenlerin emeklerini ve eğitimdeki önemini bir kez daha hatırlatıyor.
Türkiye, her yıl 24 Kasım’da Öğretmenler Günü’nü kutluyor. Bu tarihin arkasında ise Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önem ve öğretmenlere duyduğu güven bulunuyor.
Atatürk, savaş yıllarında da eğitimi öncelik yaptı
Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu dönemlerinde bile eğitimi gündeminden çıkarmayan Atatürk, 1921 yılında Ankara’da Maarif Kongresi’ni topladı. Yaklaşık 200 öğretmenin katıldığı kongrede, milletin yalnızca silahla değil, bilgi ve eğitimle de mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekti.
Atatürk, eğitimi kazanılması gereken ikinci bir mücadele alanı olarak gördü. Öğretmenlere, ülkenin geleceğini şekillendirecek önemli bir görev düştüğünü vurguladı.
Cumhuriyet’in öğretmenleri yetiştirildi
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte eğitim seferberliği hız kazandı. Öğretmen yetiştirmek amacıyla yeni kurumlar açıldı. 1924 yılında Ankara Cebeci’de kurulan Musiki Muallim Mektebi de genç Cumhuriyet’in eğitim kurumları arasında yer aldı.
Yeni alfabenin öğretilmesinde öğretmenler öncü oldu
1 Kasım 1928’de Latin harflerine geçilmesinin ardından ülke genelinde okuma yazma seferberliği başlatıldı. Atatürk’ün “Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri” olarak nitelendirdiği eğitimciler, yeni alfabeyi halka öğretmek için yoğun çaba gösterdi.
Atatürk de kara tahta başına geçerek köylerde, kasabalarda ve şehirlerde yeni harfleri tanıttı.
24 Kasım, Öğretmenler Günü oldu
Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928’de Başöğretmenlik unvanı verildi. Bu tarih, Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı olan 1981’de Öğretmenler Günü olarak kabul edildi.
O tarihten bu yana 24 Kasım, Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlere duyulan saygı ve minnetin ifade edildiği özel bir gün olarak kutlanıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Öğretmenler Günü 46 yıldır coşkuyla kutlanıyor
Büyük Önder Atatürk, hayatının her döneminde bilim ve eğitimi baş tacı yaptı. 1921 yılında topladığı Maarif Kongresinde, eğitimi, "kazanılması gereken ikinci savaş" olarak tanımladı. Atatürk'e 24 Kasım 1928'de başöğretmen unvanı verildi. Bu özel gün, Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı olan, 1981'de öğretmenler günü olarak kayıtlara geçti.
24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği tarihe dayanıyor. 1981 yılında kutlanmaya başlanan bu özel gün, öğretmenlerin emeklerini ve eğitimdeki önemini bir kez daha hatırlatıyor.
Türkiye, her yıl 24 Kasım’da Öğretmenler Günü’nü kutluyor. Bu tarihin arkasında ise Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önem ve öğretmenlere duyduğu güven bulunuyor.
Atatürk, savaş yıllarında da eğitimi öncelik yaptı
Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu dönemlerinde bile eğitimi gündeminden çıkarmayan Atatürk, 1921 yılında Ankara’da Maarif Kongresi’ni topladı. Yaklaşık 200 öğretmenin katıldığı kongrede, milletin yalnızca silahla değil, bilgi ve eğitimle de mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekti.
Atatürk, eğitimi kazanılması gereken ikinci bir mücadele alanı olarak gördü. Öğretmenlere, ülkenin geleceğini şekillendirecek önemli bir görev düştüğünü vurguladı.
Cumhuriyet’in öğretmenleri yetiştirildi
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte eğitim seferberliği hız kazandı. Öğretmen yetiştirmek amacıyla yeni kurumlar açıldı. 1924 yılında Ankara Cebeci’de kurulan Musiki Muallim Mektebi de genç Cumhuriyet’in eğitim kurumları arasında yer aldı.
Yeni alfabenin öğretilmesinde öğretmenler öncü oldu
1 Kasım 1928’de Latin harflerine geçilmesinin ardından ülke genelinde okuma yazma seferberliği başlatıldı. Atatürk’ün “Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri” olarak nitelendirdiği eğitimciler, yeni alfabeyi halka öğretmek için yoğun çaba gösterdi.
Atatürk de kara tahta başına geçerek köylerde, kasabalarda ve şehirlerde yeni harfleri tanıttı.
24 Kasım, Öğretmenler Günü oldu
Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928’de Başöğretmenlik unvanı verildi. Bu tarih, Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı olan 1981’de Öğretmenler Günü olarak kabul edildi.
O tarihten bu yana 24 Kasım, Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlere duyulan saygı ve minnetin ifade edildiği özel bir gün olarak kutlanıyor.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar