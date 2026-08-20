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MEB'den kritik genelge! Öğretmenlere zorunlu oldu
MEB'in genelgesine göre, öğretmenler yeni eğitim yılında önlük giyecek. Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere dikkat edilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 il valiliğine geniş kapsamlı bir genelge gönderdi.
Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni yakından ilgilendiren yeni dönemin temel kuralları şu şekilde:
SIKI GÜVENLİK TEDBİRLERİ: Okul giriş-çıkışları kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak ve olası risklere karşı denetimler rutin aralıklarla sürdürülecek.
DERSTE TELEFONA GEÇİT YOK: Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurması tamamen yasaklanırken, öğretmenler de ders esnasında telefon kullanmayacak.
RANDEVUSUZ VELİ GİRİŞİ YASAK: Okullarda güvenlik ve düzenin sağlanması amacıyla veliler içeriye yalnızca 'Okul Randevu Sistemi' üzerinden randevu alarak girebilecek.
ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK ŞARTI: Eğitim çalışanları ve öğretmenler, mesleğin vakarına uygun kılık-kıyafet giyecek ve okulda önlük kullanımı zorunlu olacak.
KAYIT PARASI ALINMAYACAK: e-Okul üzerinden adrese dayalı otomatik kayıt yapıldığından velilerden kayıt ücreti veya başka isim altında hiçbir para talep edilmeyecek.
EK KAYNAK VE İTHAL KIRTASİYE YASAĞI: Bakanlığın ücretsiz dağıttığı kitaplar dışında kaynak kullandırılmayacak; veliler belirli markalara veya ithal setlere zorlanmayacak.
HARİCİ DENEME SINAVLARI İPTAL: Okullarda öğrencileri birbiriyle yarıştıran, sıralama yapan ve veliye ek yük getiren harici deneme, tarama ve benzeri sınavları yapılmayacak.
AİLELER DE KATILACAK: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik etkinliklerinde aileler de katılacak.
MAARİFİN KALBİNDE OYUN: Yeni dönemde, 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması esas alınacak. Geleneksel oyunlara yer verilecek.
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