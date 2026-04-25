81 ile güvenlik genelgesi! Okullarda kuş uçurtulmayacak
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 81 ile gönderilen genelgeyle; okullarda iç ve dış kamera zorunluluğu getirilirken, risk grubundaki öğrenciler için yakın takip mekanizması kuruldu. Siber güvenlik planlarından hızlı bildirim sistemine kadar birçok yeni önlemle okullar dijital ve fiziki koruma altına alınıyor.
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 12:54
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 12:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi.
Genelgenin ana konusu okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması.
Genelgeye göre, tüm okulların fiziki güvenli önlemleri gözden geçirilip eksikler giderilecek. Okullarda okul içi ve çevresini görecek şekilde kamera sistemleri kurulacak ve mevcut güvenlik kamera sistemlerinin faal halde bulundurulması sağlanacak.
RİSK GRUBUNDAKİ ÖĞRENCİLERE YAKIN TAKİP
Risk grubunda yer aldığı düşünülen öğrenciler için izleme, değerlendirme, takip mekanizmaları kurulacak.
Okullarda siber olay müdahale prosedürü oluşturulacak ve bu kapsamda risk analizleri doğrultusunda okul bazlı siber güvenlik planı hazırlanacak.
Şüpheli durumlar için okul yönetimi ve kolluktan oluşan hızlı bildirim mekanizması kurulacak.
Riskli durumların hangisi olduğunun net anlaşılması için de bir değerlendirme ölçeği hazırlanarak illere yollandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar