Ukrayna İHA'larına darbe: Moskova üzerinde düşürüldüler
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece boyunca düzenlediği kapsamlı saldırıda Moskova dahil çok sayıda bölgeyi hedef alan 389 İHA'nın hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Leningrad bölgesinde 60'tan fazla İHA imha edilirken Ust-Luga Limanı'nda yangın çıktı, Kronştadt'ta evler hasar gördü ve birçok havalimanında uçuşlara geçici kısıtlama getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:31
Haber Güncellenme Tarihi: 25.03.2026 12:32
Rusya-Ukrayna savaşında hava cephesinde gerilim yeni bir zirveye ulaştı. Ukrayna ordusunun gece saatlerinde başlattığı geniş çaplı İHA saldırısı, Moskova'dan St. Petersburg'a kadar Rusya'nın kritik bölgelerini hedef aldı ve ciddi güvenlik önlemlerinin devreye girmesine yol açtı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 389 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 389 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.
VALİ DROZDENKO: LENİNGRAD'DA 60'TAN FAZLA İHA YOK EDİLDİ
Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, ülkesinde geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 60'tan fazla İHA'nın yok edildiğini belirtti.
İHA saldırısı sonucu bölgedeki Ust-Luga Limanı'nda yangın çıktığını kaydeden Drozdenko, olayda yaralı ve ölenlerin olmadığını ifade etti.
St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov da MAX üzerinden yaptığı açıklamada, Kronştadt şehrinde bazı evlerin hasar gördüğünü belirterek, "Yıkım ve can kaybı yok." ifadesini kullandı.
Diğer yandan, başta Moskova ve St. Petersburg kentleri olmak üzere, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği bildirildi.
