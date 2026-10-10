Türk F-16'ları Baltık semalarında devriyede! Melnis, Türkiye'ye teşekkür etti
Türk F-16'ları Baltık semalarında devriyede! Melnis, Türkiye'ye teşekkür etti
Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis, NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının Lielvarde Askeri Üssü'ne konuşlanarak ülke hava sahasının güvenliğini güçlendirmesinden ve hızlı hareket etmesinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Melnis, Türkiye'nin ayrıca Letonya'daki genel seçim sürecinde de hava sahasının korunmasına ek katkı sağladığını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 13:39
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 13:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Letonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Melnis, Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetlerine ait Lielvarde Askeri Üssü'nde Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Melnis, Letonya hava sahasının güvenliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayan Türkiye'ye duyarlılığı ve hızlı hareket etmesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Bakan Melnis, Türk savaş uçaklarının Lielvarde'de bulunmasının NATO'nun hızlı tepki verme ve kuvvetlerini ihtiyaç duyulan bölgelere etkili şekilde sevk etme kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti.
Melnis, müttefikler arasındaki yakın işbirliği, karşılıklı güven ve birlikte hareket etme kararlılığının Letonya ve NATO'nun doğu kanadının güvenliği için temel ön koşul olduğunu vurguladı.
- TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI, NATO'NUN HAVA SAVUNMA FAALİYETLERİNİ DESTEKLEDİ
Açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetlerini desteklemek amacıyla kısa süreliğine Letonya'da bulundu.
Türk savaş uçaklarının Letonya'ya konuşlandırılmasıyla NATO'nun müttefik kuvvetlerini hızlı şekilde sevk etme ve konuşlandırma kabiliyetinin yanı sıra Lielvarde Askeri Üssü'nün müttefik hava kuvvetlerini kabul etme ve destekleme hazırlığı da test edildi.
Öte yandan, Savunma Bakanı Melnis'in girişimiyle Letonya'da 3 Ekim'de yapılan genel seçimler sırasında Türkiye, Almanya ve İtalya hava kuvvetleri, Letonya hava sahasının korunmasının güçlendirilmesinde ek katkılar sağladı.
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Türk F-16'ları Baltık semalarında devriyede! Melnis, Türkiye'ye teşekkür etti
Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis, NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının Lielvarde Askeri Üssü'ne konuşlanarak ülke hava sahasının güvenliğini güçlendirmesinden ve hızlı hareket etmesinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Melnis, Türkiye'nin ayrıca Letonya'daki genel seçim sürecinde de hava sahasının korunmasına ek katkı sağladığını belirtti.
Letonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Melnis, Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetlerine ait Lielvarde Askeri Üssü'nde Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Melnis, Letonya hava sahasının güvenliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayan Türkiye'ye duyarlılığı ve hızlı hareket etmesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Bakan Melnis, Türk savaş uçaklarının Lielvarde'de bulunmasının NATO'nun hızlı tepki verme ve kuvvetlerini ihtiyaç duyulan bölgelere etkili şekilde sevk etme kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti.
Melnis, müttefikler arasındaki yakın işbirliği, karşılıklı güven ve birlikte hareket etme kararlılığının Letonya ve NATO'nun doğu kanadının güvenliği için temel ön koşul olduğunu vurguladı.
- TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI, NATO'NUN HAVA SAVUNMA FAALİYETLERİNİ DESTEKLEDİ
Açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetlerini desteklemek amacıyla kısa süreliğine Letonya'da bulundu.
Türk savaş uçaklarının Letonya'ya konuşlandırılmasıyla NATO'nun müttefik kuvvetlerini hızlı şekilde sevk etme ve konuşlandırma kabiliyetinin yanı sıra Lielvarde Askeri Üssü'nün müttefik hava kuvvetlerini kabul etme ve destekleme hazırlığı da test edildi.
Öte yandan, Savunma Bakanı Melnis'in girişimiyle Letonya'da 3 Ekim'de yapılan genel seçimler sırasında Türkiye, Almanya ve İtalya hava kuvvetleri, Letonya hava sahasının korunmasının güçlendirilmesinde ek katkılar sağladı.
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