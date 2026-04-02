Türk dünyası için ortak hedef! Aliyev: Dünyanın önde gelen gücü olmalı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) uluslararası alanda itibar kazandığını belirterek, teşkilatın dünyanın önde gelen kuruluşları arasına girmesi gerektiğini söyledi. Ortak çabalarla TDT'nin daha da güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Aliyev, Türkiye'deki deprem sonrası Azerbaycan'ın sağladığı desteğe de dikkat çekerek, Kahramanmaraş'ta 100 milyon dolarlık 'Azerbaycan Mahallesi' inşa edildiğini hatırlattı. Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşasında da dayanışmanın sürdüğünü vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:11
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 14:12
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen TDT Hükümet Başkanları/Başkan Yardımcıları Toplantısı'na katılan yetkilileri kabul etti.
Kabulde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.
Aliyev, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin TDT'nin gelişimine büyük katkı sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini söyledi.
TDT çerçevesindeki işbirliklerinin geliştirilmesinin Azerbaycan'ın dış politikasında öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayan Aliyev, "Defalarca çeşitli platformlardan açıklamıştık ki, Türk dünyası bizim ailemizdir, başka bir ailemiz yoktur. Bu aileyi geleceğe taşımak için ortak çabaların gösterilmesi elbette çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.
Aliyev, TDT'nin dünya çapında büyük itibar kazandığını ve uluslararası konumunun güçlendiğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Ortak çabalarımızla TDT'nin konumunu daha da güçlendirmeliyiz. TDT, dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşları arasında yer almalıdır. Bu, bize bağlıdır. Ne kadar çaba gösterir, birlik olursak, önemli projeleri hayata geçirir ve aynı zamanda ortaklarımız için de önemli fırsatlar yaratırsak, uluslararası itibarımız, konumlarımız ve imkanlarımız o ölçüde artacaktır."
Dünyada etnik kökenler üzerine kurulan kuruluşların sayısının çok fazla olmadığını, bunun da TDT'nin avantajı olduğunu belirten Aliyev, "Bizi birleştiren etnik aidiyetimizdir. Bu, birinci etkendir. Onun ardından coğrafyamız, ülkeler arasındaki çok iyi ve samimi ilişkiler, ortak hedefler gelir. Bu nedenle, tüm bu unsurları göz önünde bulundurarak teşkilatımızı daha yüksek bir seviyeye taşımalıyız." diye konuştu.
Aliyev, TDT üyesi ülkelerin Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşasına sağladığı desteklerden bahsederek şu ifadeleri kullandı:
"Biz de her zaman gereken desteği vermeye hazırız ve bunu yapıyoruz. Türkiye'de yaşanan o yıkıcı depremden sonra Azerbaycan, kardeşlik desteğini göstermiştir ve Azerbaycan'ın finansal imkanlarıyla Kahramanmaraş'ta 100 milyon dolar değerinde 'Azerbaycan Mahallesi' inşa edilmiştir. Birbirimize sağladığımız yardımlar hem de niyetimizi gösterir."
Ekonomik konular ve yatırım meselelerinin yanı sıra bugün TDT ülkelerinin önünde duran temel konulardan birinin de ulaşım, lojistik ve transit imkanların genişletilmesi olduğunu dile getiren Aliyev, "Ülkelerimizden geçen Orta Koridor her birimizin çıkarına hizmet ediyor. Özellikle mevcut jeopolitik durumda Orta Koridor, Trans-Hazar Koridoru, Zengezur Koridoru ve bu yöndeki diğer projeler büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
