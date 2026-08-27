Trump’tan Putin görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama
Trump’tan Putin görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından NATO ve Hürmüz Boğazı başlıklarında açıklamalarda bulundu. Putin ile iyi bir görüşme yaptığını söyleyen Trump, Rusya'nın NATO topraklarına saldırmayacağını ifade ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi. Açıklamaların ardından Rusya'nın İran ile ilişkileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler uluslararası gündemde izlenmeye devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 21:14
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 21:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, “Putin’le iyi bir görüşme gerçekleştirdim. NATO topraklarına saldırmayacak” dedi.
Trump'ın açıklamasında görüşmenin içeriğine ilişkin başka ayrıntı yer almazken, NATO topraklarının güvenliği konusunda Putin ile gerçekleştirdiği temasın ardından bu ifadeyi kullandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleri açıkladı
ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan askeri faaliyetlerine de değindi. Trump, Amerikan güçlerinin milyonlarca varil petrolün boğazdan çıkışına eşlik ettiğini söyledi.
Trump ayrıca su yoluna mayın döşediğini belirttiği iki geminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gemilerin kimliği ve operasyonun ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.
Rusya'ya yönelik olası yaptırım sorusu
Trump'a ABD'nin İran'la ilişkileri nedeniyle Rusya'yı cezalandırmayı planlayıp planlamadığı da soruldu. ABD Başkanı, bu soruya verdiği yanıtta Moskova'nın Hürmüz Boğazı konusunda “oldukça iyi davrandığını” ifade etti.
Trump'ın açıklamaları, Washington yönetiminin Rusya ve İran'a ilişkin yaklaşımının yanı sıra küresel petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde geldi.
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Trump’tan Putin görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından NATO ve Hürmüz Boğazı başlıklarında açıklamalarda bulundu. Putin ile iyi bir görüşme yaptığını söyleyen Trump, Rusya'nın NATO topraklarına saldırmayacağını ifade ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi. Açıklamaların ardından Rusya'nın İran ile ilişkileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler uluslararası gündemde izlenmeye devam edecek.
Trump, Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, “Putin’le iyi bir görüşme gerçekleştirdim. NATO topraklarına saldırmayacak” dedi.
Trump'ın açıklamasında görüşmenin içeriğine ilişkin başka ayrıntı yer almazken, NATO topraklarının güvenliği konusunda Putin ile gerçekleştirdiği temasın ardından bu ifadeyi kullandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleri açıkladı
ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan askeri faaliyetlerine de değindi. Trump, Amerikan güçlerinin milyonlarca varil petrolün boğazdan çıkışına eşlik ettiğini söyledi.
Trump ayrıca su yoluna mayın döşediğini belirttiği iki geminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gemilerin kimliği ve operasyonun ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.
Rusya'ya yönelik olası yaptırım sorusu
Trump'a ABD'nin İran'la ilişkileri nedeniyle Rusya'yı cezalandırmayı planlayıp planlamadığı da soruldu. ABD Başkanı, bu soruya verdiği yanıtta Moskova'nın Hürmüz Boğazı konusunda “oldukça iyi davrandığını” ifade etti.
Trump'ın açıklamaları, Washington yönetiminin Rusya ve İran'a ilişkin yaklaşımının yanı sıra küresel petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde geldi.
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