Trump'tan Erdoğan'a NATO Zirvesi sonrası dikkat çeken sözler: "Harika bir lider"
Trump'tan Erdoğan'a NATO Zirvesi sonrası dikkat çeken sözler: "Harika bir lider"
Trump, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İran, NATO savunma harcamaları ve ABD'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 19:31
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 19:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump ayrıca İran, NATO'nun savunma harcamaları, ABD'nin savunma sanayisi ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Zirve sonrasında yapılan değerlendirmelerin, NATO ülkelerinin gelecek dönemde izleyeceği savunma politikaları açısından da yakından takip edilmesi bekleniyor.
Trump'tan Erdoğan'a teşekkür mesajı
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Harika bir lider. Güçlü bir kişiliği var." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin askeri açıdan güçlü bir ülke olduğunu belirten Trump, zirve organizasyonu ve ev sahipliği dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.
Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de teşekkür ederek, ittifak bünyesindeki liderlerin yapıcı bir atmosferde bir araya geldiğini söyledi.
İran'a ilişkin açıklamalar
Basın toplantısında İran'a yönelik değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'ın askeri kapasitesine ilişkin iddialarda bulundu. Trump, hava araçlarının, radar sistemlerinin ve füze fırlatma rampalarının önemli bölümünün imha edildiğini öne sürerek İran'ın askeri gücünün ciddi ölçüde zayıfladığını savundu.
İran'ın nükleer programına da değinen Trump, ülkenin nükleer kapasitesinin hedef alındığını ve artık nükleer silaha sahip olmayacağını iddia etti.
NATO savunma harcamaları gündemdeydi
Trump, NATO üyelerinin savunma harcamalarının artırılması konusunda uzlaşı sağlandığını belirtti. İttifak ülkelerinin savunma bütçelerini gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'i seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.
ABD'nin savunmaya yıllık 1 trilyon doların üzerinde kaynak ayıracağını söyleyen Trump, savunma sanayisine yönelik yatırımların artırılacağını ve üretim kapasitesinin genişletileceğini dile getirdi.
Savunma sanayisi ve yapay zekâ mesajı
Trump, Patriot hava savunma sistemleri başta olmak üzere ABD savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması için şirketlerle çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Savunma ekipmanlarının teslim sürelerinin kısaltılması amacıyla yeni üretim tesislerinin devreye alınacağını belirtti.
Yapay zekâ yatırımlarına da değinen Trump, ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu savunarak enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik yeni yatırımların sürdüğünü ifade etti.
TikTok ve ekonomik yatırımlar değerlendirmesi
Trump, TikTok'taki takipçi sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ABD'ye yönelik yatırımların arttığını söyledi. Tarifeler ve üretim teşviklerinin etkisiyle çok sayıda yeni fabrika ve teknoloji tesisinin inşa edildiğini belirten Trump, yapay zekâ ve otomotiv sektörlerinde önemli yatırımların devam ettiğini ifade etti.
Liderlerle görüşmelerini değerlendirdi
Trump, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, yeni yönetimin çalışmalarına ilişkin olumlu ifadeler kullandı.
Basın toplantısının sonunda Trump, NATO Zirvesi'nin verimli geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirveye katılan diğer liderlere teşekkür etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump'tan Erdoğan'a NATO Zirvesi sonrası dikkat çeken sözler: "Harika bir lider"
Trump, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İran, NATO savunma harcamaları ve ABD'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump ayrıca İran, NATO'nun savunma harcamaları, ABD'nin savunma sanayisi ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Zirve sonrasında yapılan değerlendirmelerin, NATO ülkelerinin gelecek dönemde izleyeceği savunma politikaları açısından da yakından takip edilmesi bekleniyor.
Trump'tan Erdoğan'a teşekkür mesajı
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Harika bir lider. Güçlü bir kişiliği var." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin askeri açıdan güçlü bir ülke olduğunu belirten Trump, zirve organizasyonu ve ev sahipliği dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.
Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de teşekkür ederek, ittifak bünyesindeki liderlerin yapıcı bir atmosferde bir araya geldiğini söyledi.
İran'a ilişkin açıklamalar
Basın toplantısında İran'a yönelik değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'ın askeri kapasitesine ilişkin iddialarda bulundu. Trump, hava araçlarının, radar sistemlerinin ve füze fırlatma rampalarının önemli bölümünün imha edildiğini öne sürerek İran'ın askeri gücünün ciddi ölçüde zayıfladığını savundu.
İran'ın nükleer programına da değinen Trump, ülkenin nükleer kapasitesinin hedef alındığını ve artık nükleer silaha sahip olmayacağını iddia etti.
NATO savunma harcamaları gündemdeydi
Trump, NATO üyelerinin savunma harcamalarının artırılması konusunda uzlaşı sağlandığını belirtti. İttifak ülkelerinin savunma bütçelerini gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'i seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.
ABD'nin savunmaya yıllık 1 trilyon doların üzerinde kaynak ayıracağını söyleyen Trump, savunma sanayisine yönelik yatırımların artırılacağını ve üretim kapasitesinin genişletileceğini dile getirdi.
Savunma sanayisi ve yapay zekâ mesajı
Trump, Patriot hava savunma sistemleri başta olmak üzere ABD savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması için şirketlerle çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Savunma ekipmanlarının teslim sürelerinin kısaltılması amacıyla yeni üretim tesislerinin devreye alınacağını belirtti.
Yapay zekâ yatırımlarına da değinen Trump, ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu savunarak enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik yeni yatırımların sürdüğünü ifade etti.
TikTok ve ekonomik yatırımlar değerlendirmesi
Trump, TikTok'taki takipçi sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ABD'ye yönelik yatırımların arttığını söyledi. Tarifeler ve üretim teşviklerinin etkisiyle çok sayıda yeni fabrika ve teknoloji tesisinin inşa edildiğini belirten Trump, yapay zekâ ve otomotiv sektörlerinde önemli yatırımların devam ettiğini ifade etti.
Liderlerle görüşmelerini değerlendirdi
Trump, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, yeni yönetimin çalışmalarına ilişkin olumlu ifadeler kullandı.
Basın toplantısının sonunda Trump, NATO Zirvesi'nin verimli geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirveye katılan diğer liderlere teşekkür etti.
Çok Okunanlar