Trump süre verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

ABD Başkanı Donald Trump: Gelişmeleri 24 saat içinde göreceğiz. Anlaşma sağlanamazsa silahlarımızı son derece etkili bir şekilde kullanacağız. Dünyanın en üstün silahlarını gemilerimize yerleştiriyoruz. İran ile anlaşma olmazsa güç kullanırız.
Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 21:03
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 21:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad'a hareketinden hemen sonra New York Post gazetesine yaptığı kısa bir değerlendirmede bulundu.
İslamabad'daki görüşmelerin başarılı olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Trump, “Bu durumu yaklaşık 24 saat içinde netleştireceğiz. Çok kısa sürede göreceğiz.” yanıtını verdi.
Donald Trump, “Tamamen yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Gemilerimizi, şimdiye kadar üretilmiş en iyi ve en etkili mühimmatlarla donatıyoruz. Daha önce sergilediklerimizden bile üstün bir güçle hareket edeceğiz ve bu sayede hedeflerimizi alt edeceğiz. Gemilerimizi en iyi silahlarla yüklüyoruz, daha önce kullandığımız yıkıcı gücün de ötesinde bir seviyede.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, bu silahların kullanımı konusunda, “Anlaşmaya varamazsak, bunları kullanacağız ve oldukça verimli bir şekilde kullanacağız.” dedi.
İslamabad’da bir araya gelmesi beklenen ABD ve İran heyetleri hakkında Trump, “Karşınızda, sizin samimiyetinizi sorgulayabilecek en yetkin kişiler var.” görüşünü dile getirdi.
TRUMP, MAMDANİ'DEN 3 ŞEY İSTEDİ
Trump, değerlendirmesinde New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’ye hükümet güçlerinden destek alarak “kentteki suç oranını kontrol altına alması gerektiğini” vurguladı.
ABD Başkanı Trump, şehirdeki vergilerin azaltılması gerektiğinin altını çizerek, aksi takdirde insanların bu şehri terk edeceğini öne sürdü ve şehrin, özellikle Manhattan bölgesinin yeniden düzenlenmesi ve “parlatılması” gerektiğini belirtti.
Trump, Mamdani'ye yönelik olarak, “Ve ABD hükümetinden yardım isteyerek suçu durdurmalısınız. Bunlar benim istediğim 3 şey.” diye konuştu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump süre verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Çok Okunanlar