Trump NATO finansmanına tepki gösterdi. ABD en fazla ödeyen ülke
Trump NATO finansmanına tepki gösterdi. ABD en fazla ödeyen ülke
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD'nin ittifaka diğer ülkelerden çok daha fazla kaynak ayırdığını belirterek bunun karşılığında yeterli fayda elde edemediğini savundu. Açıklama, NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 18:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, paylaşımında ABD ile bazı NATO ülkelerinin savunma harcamalarını karşılaştıran verilere yer verdi. Paylaştığı rakamlara göre ABD'nin 2014-2025 dönemindeki savunma harcaması 999 milyar dolar olarak gösterildi.
Aynı paylaşımda Birleşik Krallık'ın 90,5 milyar dolar, Fransa'nın 66,5 milyar dolar, İtalya'nın 48,8 milyar dolar ve Polonya'nın 44,3 milyar dolar savunma harcaması yaptığı belirtildi. Trump, Almanya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerin harcamalarının bu seviyelerin altında kaldığını ifade etti.
Karşılık alamadığını savundu
Trump açıklamasında, "ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ve onları koruyor; buna karşılık hiçbir fayda elde etmiyor. ABD 999 milyar dolar, Birleşik Krallık 90,5 milyar dolar, Fransa 66,5 milyar dolar, İtalya 48,8 milyar dolar, Polonya 44,3 milyar dolar. Almanya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkeler ise bunun çok daha altında. (2014-2025) Saçmalık!" ifadelerini kullandı.
Trump'ın paylaşımı, NATO bünyesinde savunma harcamaları ve üye ülkelerin finansal katkılarına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Konuya ilişkin olası yeni açıklamalar ve NATO kanadından gelecek değerlendirmeler yakından izlenecek.
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Trump NATO finansmanına tepki gösterdi. ABD en fazla ödeyen ülke
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD'nin ittifaka diğer ülkelerden çok daha fazla kaynak ayırdığını belirterek bunun karşılığında yeterli fayda elde edemediğini savundu. Açıklama, NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Trump, paylaşımında ABD ile bazı NATO ülkelerinin savunma harcamalarını karşılaştıran verilere yer verdi. Paylaştığı rakamlara göre ABD'nin 2014-2025 dönemindeki savunma harcaması 999 milyar dolar olarak gösterildi.
Aynı paylaşımda Birleşik Krallık'ın 90,5 milyar dolar, Fransa'nın 66,5 milyar dolar, İtalya'nın 48,8 milyar dolar ve Polonya'nın 44,3 milyar dolar savunma harcaması yaptığı belirtildi. Trump, Almanya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerin harcamalarının bu seviyelerin altında kaldığını ifade etti.
Karşılık alamadığını savundu
Trump açıklamasında, "ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ve onları koruyor; buna karşılık hiçbir fayda elde etmiyor. ABD 999 milyar dolar, Birleşik Krallık 90,5 milyar dolar, Fransa 66,5 milyar dolar, İtalya 48,8 milyar dolar, Polonya 44,3 milyar dolar. Almanya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkeler ise bunun çok daha altında. (2014-2025) Saçmalık!" ifadelerini kullandı.
Trump'ın paylaşımı, NATO bünyesinde savunma harcamaları ve üye ülkelerin finansal katkılarına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Konuya ilişkin olası yeni açıklamalar ve NATO kanadından gelecek değerlendirmeler yakından izlenecek.
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