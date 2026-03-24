ABD Başkanı Donald Trump İran açıklaması ile dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile uzlaşı sağlandığını ve petrol ile doğal gaz bağlantılı bir gelişme yaşandığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 22:41
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 22:45
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 25 gündür devam eden çatışma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar arasında nükleer başlık konusunda uzlaşı sağlandığını bildirdi. Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini belirtirken, enerji alanına ilişkin dikkat çekici bir gelişmeye işaret etti.
Nükleer başlık konusunda uzlaşı mesajı
Trump, İran ile yürütülen görüşmelerde nükleer faaliyetler konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti. İran’ın nükleer silah geliştirmeyeceğini kabul ettiğini söyleyen Trump, süreçte diplomatik temasların sürdüğünü belirtti. ABD tarafı, müzakereler nedeniyle bazı askeri hedeflerin vurulmadığını da açıkladı.
Enerji vurgusu dikkat çekti
Açıklamada en dikkat çeken unsur ise enerji alanına yönelik ifadeler oldu. Trump, İran’ın ABD’ye “çok para eden bir hediye verdiğini” belirterek, bunun petrol ve doğal gaz ile bağlantılı olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.
Füze kapasitesi ve askeri süreç
Trump, İran’ın füze stoklarının azaldığını da ifade etti. ABD Başkanı, İran’da “doğru kişilerle” görüşüldüğünü ve uzlaşma isteğinin bulunduğunu dile getirdi. Sürecin askeri ve diplomatik boyutlarının birlikte yürütüldüğü kaydedildi.
Trump: İran bize çok para eden bir hediye verdi
