Trump’ın Küba sözleri sonrası heyet salonu terk etti
Trump’ın Küba sözleri sonrası heyet salonu terk etti
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Küba, Venezuela, İran ve Rusya hakkında açıklamalarda bulundu. Trump’ın Küba’ya yönelik sözleri sırasında Küba delegasyonu salonu terk etti. Zirvedeki gelişmeler, Washington ile Havana arasındaki ilişkilerin seyrini yeniden gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 18:32
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 18:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, konuşmasında Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun derdest edildiği operasyonu överken, ülkenin yeni yönetimiyle iyi ilişkiler kurduklarını ve Venezuela’nın gelişmeye başladığını söyledi.
Trump Küba hakkında konuştu
Venezuela’ya ilişkin açıklamalarının ardından Küba’ya geçen Trump, ülkenin yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.
Trump, “Küba başarısız bir devlettir. Küba’ya özgürlük gelecek. Komünizm asla ABD’ye gelemeyecek ancak Küba’ya özgürlük gelecek” dedi.
Trump’ın Venezuela’da gerçekleştirilen operasyonu hatırlatmasının ardından Küba hakkında kullandığı ifadeler, konuşmanın öne çıkan başlıklarından biri oldu.
Küba delegasyonu salonu terk etti
Trump’ın Küba’ya ilişkin açıklamalarını sürdürdüğü sırada salonda bulunan Küba delegasyonu konuşmaya tepki gösterdi. Heyet üyeleri, Trump’ın sözleri sırasında salonu terk etti.
Trump konuşmasında İran ve Rusya dahil farklı dış politika başlıklarına da değinirken, Küba’ya yönelik mesajları zirvede diplomatik tepkiye neden oldu.
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Trump’ın Küba sözleri sonrası heyet salonu terk etti
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Küba, Venezuela, İran ve Rusya hakkında açıklamalarda bulundu. Trump’ın Küba’ya yönelik sözleri sırasında Küba delegasyonu salonu terk etti. Zirvedeki gelişmeler, Washington ile Havana arasındaki ilişkilerin seyrini yeniden gündeme taşıdı.
Trump, konuşmasında Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun derdest edildiği operasyonu överken, ülkenin yeni yönetimiyle iyi ilişkiler kurduklarını ve Venezuela’nın gelişmeye başladığını söyledi.
Trump Küba hakkında konuştu
Venezuela’ya ilişkin açıklamalarının ardından Küba’ya geçen Trump, ülkenin yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.
Trump, “Küba başarısız bir devlettir. Küba’ya özgürlük gelecek. Komünizm asla ABD’ye gelemeyecek ancak Küba’ya özgürlük gelecek” dedi.
Trump’ın Venezuela’da gerçekleştirilen operasyonu hatırlatmasının ardından Küba hakkında kullandığı ifadeler, konuşmanın öne çıkan başlıklarından biri oldu.
Küba delegasyonu salonu terk etti
Trump’ın Küba’ya ilişkin açıklamalarını sürdürdüğü sırada salonda bulunan Küba delegasyonu konuşmaya tepki gösterdi. Heyet üyeleri, Trump’ın sözleri sırasında salonu terk etti.
Trump konuşmasında İran ve Rusya dahil farklı dış politika başlıklarına da değinirken, Küba’ya yönelik mesajları zirvede diplomatik tepkiye neden oldu.
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