Trump Hürmüz Boğazı kararında yeni değişikliği duyurdu
Trump Hürmüz Boğazı kararında yeni değişikliği duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin daha önce duyurduğu yüzde 20'lik boğaz geçiş ücreti planında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Trump, Orta Doğu liderleriyle yapılan görüşmeler sonrasında Körfez ülkeleriyle gerçekleştirilecek ticaret ve yatırım anlaşmalarının söz konusu uygulamanın yerine geçeceğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 19:16
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 19:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemilerin geçişine açık olduğunu belirtti. Daha önce duyurulan uygulama kapsamında ticari yüklerden yüzde 20 oranında ücret alınacağı açıklanmıştı.
Yeni kararla birlikte, ABD'nin söz konusu ücret uygulaması yerine Körfez ülkeleriyle yapılacak ticaret ve yatırım anlaşmalarının esas alınacağı ifade edildi.
Ticaret ve yatırım anlaşmaları öne çıktı
Trump açıklamasında, Orta Doğu liderleriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından çeşitli Körfez devletlerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarının, yüzde 20'lik ABD geri ödeme ücretinin yerine geçmesine karar verdiğini belirtti.
Açıklamada, söz konusu yatırımların ABD ekonomisine katkı sağlayacağı ve taraf ülkeler açısından da uzun vadeli ekonomik fayda oluşturmasının hedeflendiği ifade edildi.
ABD yatırımların artacağını açıkladı
Trump ayrıca, yeni yatırım anlaşmalarıyla birlikte ABD'de fabrika, üretim tesisi ve ekipman yatırımlarının artacağını, bunun da yüksek ücretli istihdam oluşturacağını söyledi.
Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni uygulamanın ayrıntıları ile uluslararası ticaret ve deniz taşımacılığına olası etkileri, ilgili ülkeler ve piyasa katılımcıları tarafından takip edilmeyi sürdürüyor.
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Trump Hürmüz Boğazı kararında yeni değişikliği duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin daha önce duyurduğu yüzde 20'lik boğaz geçiş ücreti planında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Trump, Orta Doğu liderleriyle yapılan görüşmeler sonrasında Körfez ülkeleriyle gerçekleştirilecek ticaret ve yatırım anlaşmalarının söz konusu uygulamanın yerine geçeceğini bildirdi.
Trump, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemilerin geçişine açık olduğunu belirtti. Daha önce duyurulan uygulama kapsamında ticari yüklerden yüzde 20 oranında ücret alınacağı açıklanmıştı.
Yeni kararla birlikte, ABD'nin söz konusu ücret uygulaması yerine Körfez ülkeleriyle yapılacak ticaret ve yatırım anlaşmalarının esas alınacağı ifade edildi.
Ticaret ve yatırım anlaşmaları öne çıktı
Trump açıklamasında, Orta Doğu liderleriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından çeşitli Körfez devletlerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarının, yüzde 20'lik ABD geri ödeme ücretinin yerine geçmesine karar verdiğini belirtti.
Açıklamada, söz konusu yatırımların ABD ekonomisine katkı sağlayacağı ve taraf ülkeler açısından da uzun vadeli ekonomik fayda oluşturmasının hedeflendiği ifade edildi.
ABD yatırımların artacağını açıkladı
Trump ayrıca, yeni yatırım anlaşmalarıyla birlikte ABD'de fabrika, üretim tesisi ve ekipman yatırımlarının artacağını, bunun da yüksek ücretli istihdam oluşturacağını söyledi.
Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni uygulamanın ayrıntıları ile uluslararası ticaret ve deniz taşımacılığına olası etkileri, ilgili ülkeler ve piyasa katılımcıları tarafından takip edilmeyi sürdürüyor.
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