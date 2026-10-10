Harvard Üniversitesi'nin 387 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk dekan göreve başladı. Prof. Dr. Rıfat Atun, üniversitede T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun Eğitim ve İnovasyon Dekanı oldu.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:38
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 11:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
1636 yılında kurulan Harvard'ın tarihinde ilk kez bir Türk dekan göreve başladı.
Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi'nde Eğitim ve İnovasyon Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Rıfat, üniversitede dekan görevine gelen ilk Türk akademisyen oldu.
1 Ağustos 2026 itibarıyla yeni görevini üstlenen Atun, aynı zamanda Küresel Sağlık Sistemleri Profesörü ve Julio Frenk Halk Sağlığı Liderliği Profesörü unvanlarını taşıyor.
Küresel sağlık sistemleri, sağlık politikaları, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık teknolojilerinin yaygınlaştırılması üzerine yürüttüğü araştırmalarla tanınan Atun, Harvard'da yapay zekâ ve yeni teknolojilerin eğitim süreçlerinde kullanılmasına yönelik de çalışmalara liderlik edecek.
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Tarihte bir ilk! Harvard'a Türk dekan
Harvard Üniversitesi'nin 387 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk dekan göreve başladı. Prof. Dr. Rıfat Atun, üniversitede T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun Eğitim ve İnovasyon Dekanı oldu.
1636 yılında kurulan Harvard'ın tarihinde ilk kez bir Türk dekan göreve başladı.
Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi'nde Eğitim ve İnovasyon Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Rıfat, üniversitede dekan görevine gelen ilk Türk akademisyen oldu.
1 Ağustos 2026 itibarıyla yeni görevini üstlenen Atun, aynı zamanda Küresel Sağlık Sistemleri Profesörü ve Julio Frenk Halk Sağlığı Liderliği Profesörü unvanlarını taşıyor.
Küresel sağlık sistemleri, sağlık politikaları, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık teknolojilerinin yaygınlaştırılması üzerine yürüttüğü araştırmalarla tanınan Atun, Harvard'da yapay zekâ ve yeni teknolojilerin eğitim süreçlerinde kullanılmasına yönelik de çalışmalara liderlik edecek.
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