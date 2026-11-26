Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğusunda tespit edilen 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:26
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 09:26
Kaynak:
AA
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın doğusunda 2 İHA'nın tespit edildiğini belirtti.
Maliki, söz konusu İHA'ların hava savunma sistemleriyle engellenerek imha edildiğini ifade etti.
Arap Koalisyonu, kısa süre önce "Terörist Husi milisleri tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 2 balistik füze hava savunma sistemleriyle imha edildi." açıklamasını yapmıştı.
- HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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Suudi Arabistan'ın doğusunda 2 İHA imha edildi
Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğusunda tespit edilen 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın doğusunda 2 İHA'nın tespit edildiğini belirtti.
Maliki, söz konusu İHA'ların hava savunma sistemleriyle engellenerek imha edildiğini ifade etti.
Arap Koalisyonu, kısa süre önce "Terörist Husi milisleri tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 2 balistik füze hava savunma sistemleriyle imha edildi." açıklamasını yapmıştı.
- HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
Kaynak: AA
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