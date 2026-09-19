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Suriye'nin Deyrizor ilinde askeri noktadaki patlamada 11 asker hayatını kaybetti

Suriye Savunma Bakanlığı, Deyrizor ilinde orduya ait bir noktada dün meydana gelen patlamada 11 askerin hayatını kaybettiğini bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:29
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 15:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Suriye'nin Deyrizor ilinde askeri noktadaki patlamada 11 asker hayatını kaybetti

Savunma Bakanlığından resmi haber ajansı SANA'ya yapılan yazılı açıklamada, dün Deyrizor'un batısındaki Ayyaş bölgesinde bulunan bir askeri noktada meydana gelen patlamada 11 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Patlamada ölen askerler için Deyrizor Ulusal Hastanesi'nde resmi tören düzenlendiği ifade edildi.

Törene askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile çok sayıda kişinin katıldığı, cenazelerin törenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildiği kaydedildi.

Bakanlık, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

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