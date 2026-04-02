Soykırımcı İsrail'den yoğun saldırı: Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki altı beldeye sabah saatlerinden itibaren yoğun hava saldırıları düzenledi. Nebatiye'ye bağlı Zibdin'de 4 katlı binanın yerle bir edildiği saldırıda belediye meclis üyesi Bilal Cevad, kardeşi ve annesi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 1318'e yükseldi.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:10
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 14:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları bir kez daha can aldı. Sabah erken saatlerden itibaren altı farklı beldeyi hedef alan saldırılarda 6 kişi hayatını kaybederken, Zibdin'de bir aile tamamen yok edildi. Lübnan genelinde 2 Mart'tan bu yana süren İsrail saldırılarının bilançosu her geçen gün daha da ağırlaştı.
İSRAİL UÇAKLARI ALTI BELDEYİ HEDEF ALDI: ZİBDİN'DE 4 KATLI BİNA YERLE BİR
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah erken saatlerden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Dıbbin, Kefer Sir, Haruf, Zibdin, Yatır ve Burç Rahhal beldelerini hedef aldı.
İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentine bağlı Zibdin kentinde 4 katlı binayı hedef alarak yerle bir etti.
Saldırıda Zibdin Belediye Meclis Üyesi Bilal Cevad, kardeşi Mehdi Cevad ve anneleri Hala Kubeysi hayatını kaybetti.
Kentin Kefra beldesinde Abdurrauf Sıbeyti Kompleksi'ni hedef alan İsrail saldırısında üçü ağır 6 kişi yaralandı.
Kefer Sir beldesinde 2 katlı bir binaya düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu ayrıca sınır hattındaki Hiyam beldesi ile Sadiykayn ve Zıbkin beldelerine topçu saldırıları düzenledi.
Öte yandan İsrail ordusu gece saatlerinde güneydeki Nakura, Bayyada, Dibil ve bazı sınır köylerinde birçok evi patlayıcılarla yıktı, tarım arazilerinde yangın çıkardı ve yolları tahrip etti.
LÜBNAN'DA İSRAİL SALDIRILARININ AĞIR BİLANÇOSU: 1318 ÖLÜ
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1318'e, yaralı sayısının ise 3 bin 935'e çıktığını bildirmişti.
Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
