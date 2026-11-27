Avrupa finans sektörünün katil İsrail'in işgal politikaları ve Gazze'deki operasyonlarıyla bağlantılı şirketlerle kurduğu mali ağları deşifre eden kapsamlı bir rapor yayımlandı. Avrupalı bin 96 banka ve fonun, İsrail güçlerine silah, iş makinesi ve yapay zeka desteği sağlayan 91 şirkete 2 trilyon 106 milyar dolar aktardığı ortaya çıktı. Listenin başında Deutsche Bank, HSBC yer alıyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 08:46
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 08:47
Kaynak:
AA
Filistinli ve Avrupalı 30 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu İşgale Ortak Olmayın (Don't Buy into Occupation) koalisyonu, Avrupa finans sektörünün İsrail'in işgal politikaları ve Gazze'deki operasyonlarıyla bağlantılı şirketlerle kurduğu mali ağları deşifre eden kapsamlı bir rapor yayımladı.
BİNDEN FAZLA ŞİRKET
Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile İngiltere ve Norveç'teki bankalar, sigorta şirketleri, varlık yöneticileri ve emeklilik fonlarını mercek altına alan araştırmaya göre, kıtadaki bin 96 finans kuruluşu söz konusu 91 şirkete toplam 2 trilyon 106 milyar dolar tutarında finansman sağladı.
Raporda paylaşılan verilere göre, son iki yılda bu şirketlere 361 milyar dolar değerinde kredi ve ihraç garantisi verilirken, hisse senedi ve tahvil yatırımlarının büyüklüğü 1 trilyon 745 milyar dolara ulaştı. Araştırma, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilen bu firmalara Avrupa'nın dev bankalarının kesintisiz kaynak aktardığını ortaya koydu.
ALMAN BANKASI ZİRVEDE
Listenin zirvesinde 57,2 milyar dolarlık finansmanla Almanya merkezli Deutsche Bank yer aldı. Deutsche Bank'ı 46,3 milyar dolarla İngiliz HSBC, 44,5 milyar dolarla Fransız BNP Paribas, 39,3 milyar dolarla İngiliz Barclays ve 29,2 milyar dolarla Fransız Société Générale izledi. Yatırım tarafında ise 222,3 milyar dolarlık hisse senedi ve tahvil portföyüyle Norveç Varlık Fonu ilk sırada konumlandı.
YIKIMA DESTEK OLDULAR
Finansman sağlanan şirketler arasında ağır iş makineleri tedarikçisi ABD'li Caterpillar öne çıktı. Filistin topraklarındaki yıkımlarda ve yasa dışı yerleşimlerin inşasında kullanılan ekipmanları üreten şirkete Barclays, HSBC, BNP Paribas ve Société Générale'in desteğini artırdığı kaydedildi.
KATLİAMLARIN BAŞMİMARLARI
Raporda, Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Leonardo ve Thyssenkrupp gibi savunma sanayii devlerinin yanı sıra Amazon, Alphabet ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin de en çok kredi alan ilk 20 firma arasında bulunduğu vurgulandı. Bu teknoloji devlerinin sunduğu bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarının, kitlesel gözetim ve askeri hedef belirleme süreçlerinde kullanıldığına dikkat çekilerek, ağır hak ihlallerindeki rollerini sonlandırmayan şirketlerle mali bağların derhal kesilmesi çağrısında bulunuldu.
ATEŞKESE RAĞMEN KATLİAMA DEVAM
Soykırımcı İsrail 10 Ekim 2025'te imzalanan ateşkes anlaymasına rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki bir ev ile Şati ve Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda 5 kişi de yaralandı.
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Soykırım finansörlerini deşifre eden rapor!
Avrupa finans sektörünün katil İsrail'in işgal politikaları ve Gazze'deki operasyonlarıyla bağlantılı şirketlerle kurduğu mali ağları deşifre eden kapsamlı bir rapor yayımlandı. Avrupalı bin 96 banka ve fonun, İsrail güçlerine silah, iş makinesi ve yapay zeka desteği sağlayan 91 şirkete 2 trilyon 106 milyar dolar aktardığı ortaya çıktı. Listenin başında Deutsche Bank, HSBC yer alıyor.
Filistinli ve Avrupalı 30 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu İşgale Ortak Olmayın (Don't Buy into Occupation) koalisyonu, Avrupa finans sektörünün İsrail'in işgal politikaları ve Gazze'deki operasyonlarıyla bağlantılı şirketlerle kurduğu mali ağları deşifre eden kapsamlı bir rapor yayımladı.
BİNDEN FAZLA ŞİRKET
Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile İngiltere ve Norveç'teki bankalar, sigorta şirketleri, varlık yöneticileri ve emeklilik fonlarını mercek altına alan araştırmaya göre, kıtadaki bin 96 finans kuruluşu söz konusu 91 şirkete toplam 2 trilyon 106 milyar dolar tutarında finansman sağladı.
Raporda paylaşılan verilere göre, son iki yılda bu şirketlere 361 milyar dolar değerinde kredi ve ihraç garantisi verilirken, hisse senedi ve tahvil yatırımlarının büyüklüğü 1 trilyon 745 milyar dolara ulaştı. Araştırma, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilen bu firmalara Avrupa'nın dev bankalarının kesintisiz kaynak aktardığını ortaya koydu.
ALMAN BANKASI ZİRVEDE
Listenin zirvesinde 57,2 milyar dolarlık finansmanla Almanya merkezli Deutsche Bank yer aldı. Deutsche Bank'ı 46,3 milyar dolarla İngiliz HSBC, 44,5 milyar dolarla Fransız BNP Paribas, 39,3 milyar dolarla İngiliz Barclays ve 29,2 milyar dolarla Fransız Société Générale izledi. Yatırım tarafında ise 222,3 milyar dolarlık hisse senedi ve tahvil portföyüyle Norveç Varlık Fonu ilk sırada konumlandı.
YIKIMA DESTEK OLDULAR
Finansman sağlanan şirketler arasında ağır iş makineleri tedarikçisi ABD'li Caterpillar öne çıktı. Filistin topraklarındaki yıkımlarda ve yasa dışı yerleşimlerin inşasında kullanılan ekipmanları üreten şirkete Barclays, HSBC, BNP Paribas ve Société Générale'in desteğini artırdığı kaydedildi.
KATLİAMLARIN BAŞMİMARLARI
Raporda, Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Leonardo ve Thyssenkrupp gibi savunma sanayii devlerinin yanı sıra Amazon, Alphabet ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin de en çok kredi alan ilk 20 firma arasında bulunduğu vurgulandı. Bu teknoloji devlerinin sunduğu bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarının, kitlesel gözetim ve askeri hedef belirleme süreçlerinde kullanıldığına dikkat çekilerek, ağır hak ihlallerindeki rollerini sonlandırmayan şirketlerle mali bağların derhal kesilmesi çağrısında bulunuldu.
ATEŞKESE RAĞMEN KATLİAMA DEVAM
Soykırımcı İsrail 10 Ekim 2025'te imzalanan ateşkes anlaymasına rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki bir ev ile Şati ve Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda 5 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
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