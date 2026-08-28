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“Saatli bomba” patladı! Nepal'de acil tahliye uyarısı

Nepal, Tibet'teki barajın patlaması üzerine halkı güvenli bölgelere çekilmeleri konusunda uyardı

Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:27
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 10:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
“Saatli bomba” patladı! Nepal'de acil tahliye uyarısı

Nepal, Çinli yetkililerin, selin ardından oluşan set gölünün taşmış olabileceğini bildirmesi üzerine vatandaşlarına "tetikte olmaları" çağrısında bulundu.

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepalli yetkililer, Çin'den selin ardından oluşan set gölünün taşmış olabileceğine dair uyarı aldıklarını bildirdi.

Söz konusu iddianın henüz doğrulanamadığını belirten yetkililer, vatandaşlara "tetikte olmaları" çağrısı yaptı.

CNN'in haberinde ise Çin'in, başka bir heyelan ya da sel yaşanabileceği endişesiyle Tibet Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını askıya aldığı bildirilmişti.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 558 kişiden ise haber alınamadığı belirtilmişti.

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