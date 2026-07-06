Rutte'den Ankara zirvesinde Türkiye vurgusu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. Zirve öncesinde basın toplantısı düzenleyen Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki konumuna, savunma yatırımlarına ve ittifakın önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirvede alınacak kararlar, NATO'nun gelecek dönemdeki güvenlik ve savunma politikalarının şekillenmesinde belirleyici başlıklar arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 18:36
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 18:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rutte, Türkiye'nin NATO'nun en güçlü silahlı kuvvetlerinden birine sahip olduğunu belirterek, son 10 yılda savunma sanayisinde kaydedilen gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin jeostratejik konumunun önemini vurgulayan Rutte, zirvenin Ankara'da düzenlenmesini de ittifak açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.
NATO'nun Türkiye'nin savunma sanayisinden yararlandığını ifade eden Rutte, ASELSAN'ı buna örnek gösterdi. Türkiye'de üç binden fazla savunma sanayi şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Rutte, müttefik ülkeler arasında savunma sanayi yatırımlarının önündeki engellerin kaldırılmasını istediklerini söyledi.
Savunma harcamaları ve yeni projeler gündemde
Rutte, ittifak üyelerinin savunma harcamalarına ilişkin yüzde 5 hedefi konusunda uzlaşı sağlandığını ifade etti. Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın savunma harcamalarını artırarak ABD ile daha dengeli bir yapıya ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi.
Yarın gerçekleştirilecek endüstri görüşmelerinde on milyarlarca dolarlık yeni projelerin açıklanacağını belirten Rutte, bu yatırımların NATO'nun caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti. Savunma yatırımlarının aynı zamanda ekonomik kapasiteyi askeri kabiliyete dönüştürme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.
Ukrayna ve doğu kanadı mesajı
Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini ifade etti. Ukrayna'nın güvenliğinin NATO ülkelerinin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyen Rutte, hava savunması başta olmak üzere ihtiyaç duyulan desteğin sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca NATO'nun doğu kanadı ile Baltık bölgesindeki askeri kapasitenin güçlendirilmeye devam ettiğini belirten Rutte, ittifakın güvenlik önceliklerini koruyacağını ifade etti.
Ortak güvenlik ve iş birliği vurgusu
Rutte, NATO içinde zaman zaman siyasi görüş ayrılıklarının yaşanabileceğini ancak demokratik bir ittifakta bunun doğal olduğunu söyledi. Müttefik ülkelerin ortak hedefinin NATO topraklarını Rusya ve terör tehdidine karşı savunmak olduğunu belirten Rutte, savunma sanayisinde sınır ötesi yatırımların ve iş birliğinin artırılmasının önemine işaret etti.
ABD'nin NATO için konvansiyonel desteğini sürdürdüğünü ifade eden Rutte, Avrupa'nın savunma yatırımlarını artırmasının güçlü bir Avrupa ve güçlü bir NATO hedefi açısından önemli olduğunu söyledi.
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Rutte'den Ankara zirvesinde Türkiye vurgusu
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. Zirve öncesinde basın toplantısı düzenleyen Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki konumuna, savunma yatırımlarına ve ittifakın önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirvede alınacak kararlar, NATO'nun gelecek dönemdeki güvenlik ve savunma politikalarının şekillenmesinde belirleyici başlıklar arasında yer alacak.
Rutte, Türkiye'nin NATO'nun en güçlü silahlı kuvvetlerinden birine sahip olduğunu belirterek, son 10 yılda savunma sanayisinde kaydedilen gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin jeostratejik konumunun önemini vurgulayan Rutte, zirvenin Ankara'da düzenlenmesini de ittifak açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.
NATO'nun Türkiye'nin savunma sanayisinden yararlandığını ifade eden Rutte, ASELSAN'ı buna örnek gösterdi. Türkiye'de üç binden fazla savunma sanayi şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Rutte, müttefik ülkeler arasında savunma sanayi yatırımlarının önündeki engellerin kaldırılmasını istediklerini söyledi.
Savunma harcamaları ve yeni projeler gündemde
Rutte, ittifak üyelerinin savunma harcamalarına ilişkin yüzde 5 hedefi konusunda uzlaşı sağlandığını ifade etti. Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın savunma harcamalarını artırarak ABD ile daha dengeli bir yapıya ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi.
Yarın gerçekleştirilecek endüstri görüşmelerinde on milyarlarca dolarlık yeni projelerin açıklanacağını belirten Rutte, bu yatırımların NATO'nun caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti. Savunma yatırımlarının aynı zamanda ekonomik kapasiteyi askeri kabiliyete dönüştürme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.
Ukrayna ve doğu kanadı mesajı
Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini ifade etti. Ukrayna'nın güvenliğinin NATO ülkelerinin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyen Rutte, hava savunması başta olmak üzere ihtiyaç duyulan desteğin sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca NATO'nun doğu kanadı ile Baltık bölgesindeki askeri kapasitenin güçlendirilmeye devam ettiğini belirten Rutte, ittifakın güvenlik önceliklerini koruyacağını ifade etti.
Ortak güvenlik ve iş birliği vurgusu
Rutte, NATO içinde zaman zaman siyasi görüş ayrılıklarının yaşanabileceğini ancak demokratik bir ittifakta bunun doğal olduğunu söyledi. Müttefik ülkelerin ortak hedefinin NATO topraklarını Rusya ve terör tehdidine karşı savunmak olduğunu belirten Rutte, savunma sanayisinde sınır ötesi yatırımların ve iş birliğinin artırılmasının önemine işaret etti.
ABD'nin NATO için konvansiyonel desteğini sürdürdüğünü ifade eden Rutte, Avrupa'nın savunma yatırımlarını artırmasının güçlü bir Avrupa ve güçlü bir NATO hedefi açısından önemli olduğunu söyledi.
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