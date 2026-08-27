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Rusya'da İHA saldırısı! Ozon'un iki lojistik tesisi hedef alındı

Rusya'da e-ticaret devinin lojistik merkezleri İHA saldırılarının hedefi oldu. Ozon'a ait Orenburg ve Ufa'daki tesislerin saldırıya uğradığı bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:55
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 09:55
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Rusya'da İHA saldırısı! Ozon'un iki lojistik tesisi hedef alındı

Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Orenburg ve Ufa şehirlerindeki lojistik tesislerinin gece saatlerinde İHA saldırısına uğradığı belirtildi.

Tesislerdeki tüm çalışanların tahliye edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların ardından tesislerde yangın çıkmadığı, Orenburg'daki lojistik merkezin faaliyetlerine yeniden başladığı ifade edildi.

Ufa'daki lojistik merkezinde küçük çaplı hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, tesisin ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.

Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli e-ticaret platformları Wildberries ve Ozon'a ait depo ve lojistik tesislerini İHA saldırılarıyla hedef alıyor.

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