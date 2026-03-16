Pakistan savaş uçakları Kabil’i vurdu bölgede gerilim arttı
Pakistan savaş uçaklarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e düzenlediği hava saldırılarında şehirde patlamalar meydana geldi. Hedeflerin Taliban’a ait depolar olduğu iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 23:12
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 23:17
Pakistan savaş uçakları Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre şehirde art arda patlamalar meydana gelirken bazı bölgelerde yangınlar çıktı. Pakistan yönetimi hedef alınan noktaların Taliban’a ait silah depoları olduğunu öne sürdü.
Kabil’de peş peşe patlamalar yaşandı
Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının düzenlediği operasyonda Kabil’in farklı noktalarında şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bazı bölgelerde yangınların çıktığı ve hasarın oluştuğu bildirildi.
Yerel kaynaklar, saldırılar sırasında şehir genelinde art arda patlama seslerinin duyulduğunu ve hedef alınan bölgelerde ciddi hasar meydana geldiğini aktardı.
Pakistan hedeflerin Taliban’a ait olduğunu savundu
Saldırılara ilişkin ilk açıklamalarda hedef alınan noktaların Taliban’a ait silah depoları olduğu iddia edildi. Pakistan tarafı operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntıları değerlendirmeye devam ederken hasarın boyutu ve olası can kaybına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Sınır hattındaki gerilim tırmanıyor
Pakistan ile Afganistan arasında son aylarda sınır hattında yaşanan güvenlik gerilimi artış gösteriyor. Pakistan yönetimi ülkede son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların arkasında Pakistan Talibanı’nın (TTP) bulunduğunu ve örgütün Afganistan topraklarından faaliyet yürüttüğünü savunuyor.
İslamabad yönetimi bu gerekçeyle 22 Şubat 2026’da Afganistan sınırı boyunca “terör kampı” olarak nitelediği yedi noktayı hedef alan operasyonlar gerçekleştirmişti.
Karşılıklı saldırılar yaşanmıştı
Afganistan yönetimi ise 26 Şubat 2026’da sınır hattında Pakistan’a ait bazı askeri tesislere yönelik saldırılar düzenledi. Bu gelişmenin ardından Pakistan da misilleme operasyonları başlattı ve Kabil ile sınır hattındaki bazı hedeflerin vurulduğu bildirildi.
İstanbul görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı
Pakistan ile Afganistan arasında benzer bir kriz Ekim 2025’te yaşandı. Taraflar gerilimi düşürmek amacıyla Kasım 2025’te İstanbul’da bir araya gelerek ateşkes görüşmeleri gerçekleştirdi.
