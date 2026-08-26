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Pakistan'da hastanede facia: 15 bebek hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 09:08
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Pakistan'da hastanede facia: 15 bebek hayatını kaybetti

Geo News kanalının haberine göre, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktı.

Yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 15'inin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kurtarma ekipleri, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu belirtildi.

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