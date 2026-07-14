Netanyahu Meclis'te protestoların gölgesinde oylamaya katılamadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Haredi Yahudilere ilişkin tartışmalı yasa tasarısına destek vermek amacıyla İsrail Meclisi genel kuruluna geldi. Muhalefet milletvekillerinin "Utan" sloganlarıyla protesto ettiği Netanyahu, tepkilerin ardından oylamaya katılmadan Meclis'ten ayrıldı. Oylamanın sonucu ve düzenlemenin uygulama süreci önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 19:11
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 19:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail Meclisi, İsrail Başsavcılığı ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in itirazlarına rağmen Haredi asker kaçaklarına ilişkin yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumalarda görüşmek üzere toplandı.
İsrail basınında yer alan bilgilere göre Netanyahu, tasarı lehine oy kullanmak için genel kurul salonuna geldi. Muhalefet milletvekilleri ise Başbakan'ı "Utan" sloganlarıyla protesto etti. Yaşanan protestoların ardından Netanyahu oylamaya katılmadan Meclis binasından ayrıldı.
Tasarı 58 oyla kabul edildi
Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre yasa tasarısı, Meclis'te yapılan ikinci ve üçüncü okumalarda 54 "hayır" oyuna karşılık 58 "evet" oyuyla kabul edildi.
İktidar koalisyonunda yer alan Likud Partisi milletvekilleri Yuli Edelstein ile Dan Iluz ve Dini Siyonizm Partisi milletvekili Moshe Solomon tasarıya karşı oy kullandı.
Düzenleme 30 Kasım'a kadar işlemleri durduracak
Kabul edilen düzenleme, askerlik yükümlülüğü bulunan Yeşiva öğrencileri hakkında yürütülen tutuklama, soruşturma ve yaptırım işlemlerinin 30 Kasım'a kadar dondurulmasını öngörüyor.
İsrail'de 27 Ekim'de seçim yapılacak olması nedeniyle düzenlemenin yeni yasama döneminin ilk üç ayında da uzaması bekleniyor. Bu çerçevede Haredi asker kaçakları hakkında uygulanacak işlemlerin en az altı ay süreyle askıya alınması öngörülüyor.
Genelkurmay Başkanı tasarıya itiraz etti
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, düzenlemeye karşı olduğunu daha önce Başbakan Netanyahu'ya gönderdiği mektupla bildirdi.
Zamir, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyen Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilere yönelik gözaltı işlemlerinin durdurulmasının güvenlik açısından uygun olmadığı yönündeki değerlendirmesini hükümete iletti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Netanyahu Meclis'te protestoların gölgesinde oylamaya katılamadı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Haredi Yahudilere ilişkin tartışmalı yasa tasarısına destek vermek amacıyla İsrail Meclisi genel kuruluna geldi. Muhalefet milletvekillerinin "Utan" sloganlarıyla protesto ettiği Netanyahu, tepkilerin ardından oylamaya katılmadan Meclis'ten ayrıldı. Oylamanın sonucu ve düzenlemenin uygulama süreci önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.
İsrail Meclisi, İsrail Başsavcılığı ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in itirazlarına rağmen Haredi asker kaçaklarına ilişkin yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumalarda görüşmek üzere toplandı.
İsrail basınında yer alan bilgilere göre Netanyahu, tasarı lehine oy kullanmak için genel kurul salonuna geldi. Muhalefet milletvekilleri ise Başbakan'ı "Utan" sloganlarıyla protesto etti. Yaşanan protestoların ardından Netanyahu oylamaya katılmadan Meclis binasından ayrıldı.
Tasarı 58 oyla kabul edildi
Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre yasa tasarısı, Meclis'te yapılan ikinci ve üçüncü okumalarda 54 "hayır" oyuna karşılık 58 "evet" oyuyla kabul edildi.
İktidar koalisyonunda yer alan Likud Partisi milletvekilleri Yuli Edelstein ile Dan Iluz ve Dini Siyonizm Partisi milletvekili Moshe Solomon tasarıya karşı oy kullandı.
Düzenleme 30 Kasım'a kadar işlemleri durduracak
Kabul edilen düzenleme, askerlik yükümlülüğü bulunan Yeşiva öğrencileri hakkında yürütülen tutuklama, soruşturma ve yaptırım işlemlerinin 30 Kasım'a kadar dondurulmasını öngörüyor.
İsrail'de 27 Ekim'de seçim yapılacak olması nedeniyle düzenlemenin yeni yasama döneminin ilk üç ayında da uzaması bekleniyor. Bu çerçevede Haredi asker kaçakları hakkında uygulanacak işlemlerin en az altı ay süreyle askıya alınması öngörülüyor.
Genelkurmay Başkanı tasarıya itiraz etti
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, düzenlemeye karşı olduğunu daha önce Başbakan Netanyahu'ya gönderdiği mektupla bildirdi.
Zamir, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyen Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilere yönelik gözaltı işlemlerinin durdurulmasının güvenlik açısından uygun olmadığı yönündeki değerlendirmesini hükümete iletti.
Çok Okunanlar