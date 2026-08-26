Nepal’deki selde can kaybı 157’ye yükseldi

Nepal’in Çin sınırına yakın dağlık Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 157’ye yükseldiği bildirildi. Yüzlerce kişiden haber alınamazken Nepal ordusu ve güvenlik birimlerinin arama kurtarma faaliyetleri olumsuz hava koşulları altında devam ediyor. Çalışmaların ilerleyen saatlerinde kayıp kişilere ilişkin açıklamalar yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 23:09
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 23:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
The Kathmandu Post’un aktardığı bilgilere göre sel, sabah saatlerinde Rasuwa ve çevresindeki bölgelerde etkili oldu. Yetkililer, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim alanları ile binaların sel nedeniyle zarar gördüğünü bildirdi.
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Yetkililerin verdiği bilgilere göre 93’ü Nepalli olmak üzere Hindistan, ABD, İngiltere ve Malezya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu toplam 384 kişiden haber alınamıyor. Nepal basını, kayıp kişilerin bir bölümünün Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede bulunduğunu aktardı.
Nepal Polisi ve Silahlı Polis Gücüne bağlı 32 güvenlik görevlisinin de kayıp olduğu belirtildi. İnşaatı kısa süre önce tamamlanan bir hidroelektrik projesinde çalışan 60 kişiye ulaşılamadığı, Timure bölgesindeki gümrük bürosunda görev yapan 15 çalışandan da haber alınamadığı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları çalışmaları etkiliyor
Arama kurtarma faaliyetleri Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerin desteğiyle sürdürülüyor. Yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle bazı helikopterlerin geri dönmek zorunda kaldığını ve bölgeye ilave hava araçlarının gönderilmesinde güçlük yaşandığını belirtti.
Kolluk kuvvetleri de selden etkilenen bölgelerde kayıp kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Hasar gören yerleşim alanlarında arama faaliyetleri devam ederken ulaşım koşullarının operasyonları zorlaştırdığı bildirildi.
Çin sınırında tahliye talimatı
Xinhua’nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sellerin Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Gyirong sınır kapısı yakınlarını etkilemesi ve can kayıplarına yol açmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatılması talimatını verdi.
Şi, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahale sağlanması için yerel yetkilileri görevlendirdi. Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kayıp durumda bulunan kişilerin sayısının belirlenmesi ile Nepal tarafıyla iletişim ve işbirliğinin artırılması talimatını verdi.
Selin nedeni araştırılıyor
Nepal basınında yer alan bilgilere göre yetkililer selin kaynağını belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Araştırmalarda yakınlardaki bir buzul gölünün taşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Yetkililerden selin kesin nedenine ilişkin henüz nihai bir açıklama yapılmadı. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik incelemeler de sürüyor.
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Nepal’deki selde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal’in Çin sınırına yakın dağlık Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 157’ye yükseldiği bildirildi. Yüzlerce kişiden haber alınamazken Nepal ordusu ve güvenlik birimlerinin arama kurtarma faaliyetleri olumsuz hava koşulları altında devam ediyor. Çalışmaların ilerleyen saatlerinde kayıp kişilere ilişkin açıklamalar yakından takip edilecek.
The Kathmandu Post’un aktardığı bilgilere göre sel, sabah saatlerinde Rasuwa ve çevresindeki bölgelerde etkili oldu. Yetkililer, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim alanları ile binaların sel nedeniyle zarar gördüğünü bildirdi.
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Yetkililerin verdiği bilgilere göre 93’ü Nepalli olmak üzere Hindistan, ABD, İngiltere ve Malezya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu toplam 384 kişiden haber alınamıyor. Nepal basını, kayıp kişilerin bir bölümünün Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede bulunduğunu aktardı.
Nepal Polisi ve Silahlı Polis Gücüne bağlı 32 güvenlik görevlisinin de kayıp olduğu belirtildi. İnşaatı kısa süre önce tamamlanan bir hidroelektrik projesinde çalışan 60 kişiye ulaşılamadığı, Timure bölgesindeki gümrük bürosunda görev yapan 15 çalışandan da haber alınamadığı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları çalışmaları etkiliyor
Arama kurtarma faaliyetleri Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerin desteğiyle sürdürülüyor. Yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle bazı helikopterlerin geri dönmek zorunda kaldığını ve bölgeye ilave hava araçlarının gönderilmesinde güçlük yaşandığını belirtti.
Kolluk kuvvetleri de selden etkilenen bölgelerde kayıp kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Hasar gören yerleşim alanlarında arama faaliyetleri devam ederken ulaşım koşullarının operasyonları zorlaştırdığı bildirildi.
Çin sınırında tahliye talimatı
Xinhua’nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sellerin Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Gyirong sınır kapısı yakınlarını etkilemesi ve can kayıplarına yol açmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatılması talimatını verdi.
Şi, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahale sağlanması için yerel yetkilileri görevlendirdi. Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kayıp durumda bulunan kişilerin sayısının belirlenmesi ile Nepal tarafıyla iletişim ve işbirliğinin artırılması talimatını verdi.
Selin nedeni araştırılıyor
Nepal basınında yer alan bilgilere göre yetkililer selin kaynağını belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Araştırmalarda yakınlardaki bir buzul gölünün taşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Yetkililerden selin kesin nedenine ilişkin henüz nihai bir açıklama yapılmadı. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik incelemeler de sürüyor.
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