Masada ''Trumpcare'' planı var! ABD'nin ilk Müslüman senatöre Trump'la görüşecek
Masada ''Trumpcare'' planı var! ABD'nin ilk Müslüman senatöre Trump'la görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlerde ülkenin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed ile önerdiği 'Trumpcare' adlı sağlık hizmeti planını değerlendirmek üzere bir araya geleceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:26
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:26
Kaynak:
AA
Trump, The New York Post gazetesine verdiği mülakatta gündemi değerlendirdi.
Sayed'in, Trump'a Arapça "habibi (canım)" diye hitap ederek, "Trumpcare" adı altında herkese sağlık hizmeti sunulmasını hedefleyen bir politika üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduğunu dile getirmesi üzerine Sayed ile görüşeceğini söyleyen Trump, "belki bir orta yol bulunabileceğini" ifade etti.
Trump, soyadının, Sayed'in önerdiği plana eklenmesini "akıllıca" bulduğunu belirterek, seçimlerin ardından Kongre'de çoğunluğu sağlayan Demokratlarla birlikte iyi işler başaracaklarına inandığını söyledi.
NVİDİA CEO'SUNUN "SUÇLU BULUNMASI HALİNDE AF ÇIKARILMASI SEÇENEKLER ARASINDA"
Trump, çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticiliğine (CEO) yeniden getirilen Jensen Huang'ın Kongre'de casusluk iddialarına ilişkin açıklama yaparken ABD Anayasası'nın 5. maddesinde tanınan susma hakkını kullanmasına gerek olmadığını belirtti.
"(Huang'ın) yalnızca doğruyu söylemesini istiyorum." ifadesini kullanan Trump, Nvidia CEO'sunun soruşturma sonucu suçlu bulunması halinde "af çıkarmanın seçenekler arasında olduğunu ancak buna gerek kalmayacağını" kaydetti.
Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.
Ardından, 23 Kasım'da Huang, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken CEO görevine yeniden getirilmişti.
TRUMP, BEYAZ SARAY BASIN SÖZCÜSÜNÜ BELİRLEME KONUSUNDA "ACELECİ DEĞİL"
Trump, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine gelmesinden 5 gün sonra görevden alınan Katie Zacharia'nın yerine yeni birinin getirilmesi konusunda aceleci olmadığını belirtti.
Basına sık sık açıklama yaptığını söyleyen Trump, bu şekilde açıklamalarda bulunduğunda kendi söylemek istediklerini ifade ettiğini, yaptığı açıklamalarla ilgili sorun çıkması halinde sorumluluğun kendisinde olduğunu vurguladı.
Trump, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini çok kişinin istediğini ancak şu ana kadar bu konuda bir ihtiyaç doğmadığını dile getirdi.
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Masada ''Trumpcare'' planı var! ABD'nin ilk Müslüman senatöre Trump'la görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlerde ülkenin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed ile önerdiği 'Trumpcare' adlı sağlık hizmeti planını değerlendirmek üzere bir araya geleceğini belirtti.
Trump, The New York Post gazetesine verdiği mülakatta gündemi değerlendirdi.
Sayed'in, Trump'a Arapça "habibi (canım)" diye hitap ederek, "Trumpcare" adı altında herkese sağlık hizmeti sunulmasını hedefleyen bir politika üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduğunu dile getirmesi üzerine Sayed ile görüşeceğini söyleyen Trump, "belki bir orta yol bulunabileceğini" ifade etti.
Trump, soyadının, Sayed'in önerdiği plana eklenmesini "akıllıca" bulduğunu belirterek, seçimlerin ardından Kongre'de çoğunluğu sağlayan Demokratlarla birlikte iyi işler başaracaklarına inandığını söyledi.
NVİDİA CEO'SUNUN "SUÇLU BULUNMASI HALİNDE AF ÇIKARILMASI SEÇENEKLER ARASINDA"
Trump, çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticiliğine (CEO) yeniden getirilen Jensen Huang'ın Kongre'de casusluk iddialarına ilişkin açıklama yaparken ABD Anayasası'nın 5. maddesinde tanınan susma hakkını kullanmasına gerek olmadığını belirtti.
"(Huang'ın) yalnızca doğruyu söylemesini istiyorum." ifadesini kullanan Trump, Nvidia CEO'sunun soruşturma sonucu suçlu bulunması halinde "af çıkarmanın seçenekler arasında olduğunu ancak buna gerek kalmayacağını" kaydetti.
Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.
Ardından, 23 Kasım'da Huang, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken CEO görevine yeniden getirilmişti.
TRUMP, BEYAZ SARAY BASIN SÖZCÜSÜNÜ BELİRLEME KONUSUNDA "ACELECİ DEĞİL"
Trump, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine gelmesinden 5 gün sonra görevden alınan Katie Zacharia'nın yerine yeni birinin getirilmesi konusunda aceleci olmadığını belirtti.
Basına sık sık açıklama yaptığını söyleyen Trump, bu şekilde açıklamalarda bulunduğunda kendi söylemek istediklerini ifade ettiğini, yaptığı açıklamalarla ilgili sorun çıkması halinde sorumluluğun kendisinde olduğunu vurguladı.
Trump, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini çok kişinin istediğini ancak şu ana kadar bu konuda bir ihtiyaç doğmadığını dile getirdi.
Kaynak: AA
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