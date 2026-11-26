Irak'ta merkezi hükümet petrol sahalarının denetimi için harekete geçti, Peşmerge 'vermemek' için yığınağa başladı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:32
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 09:32
Kaynak:
AA
Bağdat'ın petrol sahaları ve sınır kapılarını devralma hamlesi Erbil'le askeri gerilime yol açarken, Irak Yüksek Mahkemesi sınır ve enerji kaynaklarında tüm denetim yetkisini merkezi yönetime verdi.
Bağdat ile Erbil arasında petrol sahaları ve sınır kapılarının kontrolü nedeniyle yeni bir kriz patlak verdi. Irak Başbakanı Ali el-Zeydi 24 Kasım'da merkezi yönetime bağlı Petrol Bakanlığı'na, Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova vilayetlerindeki 'tüm petrol sahalarını yönetimine' alma talimatı verdi.
GÜVENLİK ARTIRILSIN
Ali el-Zeydi ayrıca merkezi yönetime bağlı Petrol Bakanlığı dışında hiçbir kanal üzerinden petrol ihracatını onaylamaması talimatını da verdi. Tüm 'resmi olmayan geçiş noktalarının' kapatılması, petrol sahalarında güvenliğin artırılması ve Petrol Bakanlığı personelinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) üç vilayetinin girişlerindeki kontrol noktalarında görevlendirilmesi talimatı verildi.
BARZANİ'DEN RET
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise karara tepki göstererek reddettiğini açıkladı. Barzani, kararın IKBY'nin daha önce Bağdat ile yürüttüğü müzakerelere aykırı olduğunu belirterek, bunu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Bağdat'ta Irak Parlamentosu Başkanı ile bir araya gelerek, Irak Anayasası'na aykırı her türlü gelişme ve talep karşısında tutum sergilemesi çağrısında bulundu.
ASKERİ HAREKETLİLİK
Gerilimin ardından Irak Ordusu unsurlarının IKBY bölgelerine intikal ettiği iddia edildi. Peşmerge güçlerinin de Irak ordusunun bölgeye ilerlemesini engelleme amacıyla intikal gerçekleştirdiği ve bazı yolları iş makineleri ile kapattığı öne sürüldü.
SINIR KONTROLÜ BAĞDAT'TA
Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 2005 Anayasası ve ilgili kanunlara dayanarak aldığı kararda, uluslararası sınırların korunması ve savunulmasının yalnızca federal hükümetin yetkisinde olduğunu açıkladı. Karara göre federal hükümet, IKBY yönetimindeki bölgeler dahil komşu ülkelerle olan tüm sınırlara silahlı kuvvetler konuşlandırıp güvenlik tedbirleri alabilecek. Ayrıca ülke genelindeki tüm sınır kapılarında faaliyet gösteren kurumları denetleme ve kontrol etme yetkisinin de federal makamlarda olduğu, gümrük yönetiminde ise bölgesel yönetimlerle koordinasyon sağlanması gerektiği vurgulandı.
Peşmerge güçleri Irak ordusunun bölgeye girişini engellemek için yollara barikatlar kurdu.
DOĞAL KAYNAKLAR HALKINDIR
Petrol ve doğalgaz yönetimine ilişkin ise bu kaynakların mülkiyetinin tüm Irak halkına ait olduğu belirtilirken, Irak Petrol Bakanlığı ve denetim kurumlarının IKBY sahaları dahil tüm üretim, çıkarma, pazarlama ve ihracat sözleşmelerini inceleme yetkisine sahip olduğu kaydedildi. Ayrıca federal hükümetin ülke genelinde gümrük politikaları ile ortak tarifeleri belirleme, vergi ve petrol dışı gelirleri denetleyip genel hazineye aktarma yetkisi bulunduğu vurgulandı.
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Komşuda petrol krizi! Çatışma an meselesi
Irak'ta merkezi hükümet petrol sahalarının denetimi için harekete geçti, Peşmerge 'vermemek' için yığınağa başladı.
Bağdat'ın petrol sahaları ve sınır kapılarını devralma hamlesi Erbil'le askeri gerilime yol açarken, Irak Yüksek Mahkemesi sınır ve enerji kaynaklarında tüm denetim yetkisini merkezi yönetime verdi.
Bağdat ile Erbil arasında petrol sahaları ve sınır kapılarının kontrolü nedeniyle yeni bir kriz patlak verdi. Irak Başbakanı Ali el-Zeydi 24 Kasım'da merkezi yönetime bağlı Petrol Bakanlığı'na, Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova vilayetlerindeki 'tüm petrol sahalarını yönetimine' alma talimatı verdi.
GÜVENLİK ARTIRILSIN
Ali el-Zeydi ayrıca merkezi yönetime bağlı Petrol Bakanlığı dışında hiçbir kanal üzerinden petrol ihracatını onaylamaması talimatını da verdi. Tüm 'resmi olmayan geçiş noktalarının' kapatılması, petrol sahalarında güvenliğin artırılması ve Petrol Bakanlığı personelinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) üç vilayetinin girişlerindeki kontrol noktalarında görevlendirilmesi talimatı verildi.
BARZANİ'DEN RET
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise karara tepki göstererek reddettiğini açıkladı. Barzani, kararın IKBY'nin daha önce Bağdat ile yürüttüğü müzakerelere aykırı olduğunu belirterek, bunu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Bağdat'ta Irak Parlamentosu Başkanı ile bir araya gelerek, Irak Anayasası'na aykırı her türlü gelişme ve talep karşısında tutum sergilemesi çağrısında bulundu.
ASKERİ HAREKETLİLİK
Gerilimin ardından Irak Ordusu unsurlarının IKBY bölgelerine intikal ettiği iddia edildi. Peşmerge güçlerinin de Irak ordusunun bölgeye ilerlemesini engelleme amacıyla intikal gerçekleştirdiği ve bazı yolları iş makineleri ile kapattığı öne sürüldü.
SINIR KONTROLÜ BAĞDAT'TA
Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 2005 Anayasası ve ilgili kanunlara dayanarak aldığı kararda, uluslararası sınırların korunması ve savunulmasının yalnızca federal hükümetin yetkisinde olduğunu açıkladı. Karara göre federal hükümet, IKBY yönetimindeki bölgeler dahil komşu ülkelerle olan tüm sınırlara silahlı kuvvetler konuşlandırıp güvenlik tedbirleri alabilecek. Ayrıca ülke genelindeki tüm sınır kapılarında faaliyet gösteren kurumları denetleme ve kontrol etme yetkisinin de federal makamlarda olduğu, gümrük yönetiminde ise bölgesel yönetimlerle koordinasyon sağlanması gerektiği vurgulandı.
Peşmerge güçleri Irak ordusunun bölgeye girişini engellemek için yollara barikatlar kurdu.
DOĞAL KAYNAKLAR HALKINDIR
Petrol ve doğalgaz yönetimine ilişkin ise bu kaynakların mülkiyetinin tüm Irak halkına ait olduğu belirtilirken, Irak Petrol Bakanlığı ve denetim kurumlarının IKBY sahaları dahil tüm üretim, çıkarma, pazarlama ve ihracat sözleşmelerini inceleme yetkisine sahip olduğu kaydedildi. Ayrıca federal hükümetin ülke genelinde gümrük politikaları ile ortak tarifeleri belirleme, vergi ve petrol dışı gelirleri denetleyip genel hazineye aktarma yetkisi bulunduğu vurgulandı.
Kaynak: AA
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