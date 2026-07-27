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Komşuda grev krizi! 2 sınıf kapısında geçişler durduruldu

Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi nedeniyle Edirne'deki Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişleri durduruldu.

Haber Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:17
Haber Güncellenme Tarihi: 27.07.2026 11:18
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Komşuda grev krizi! 2 sınıf kapısında geçişler durduruldu

Grev nedeniyle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişlerine izin verilmedi.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmek isteyen, çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu sürücüler, görevliler tarafından Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildi.

"YUNANİSTAN TARAFINDA GREV VARMIŞ"

Almanya'ya dönen Ahmet Türkoğlu, Türkiye'den çıkış için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini belirterek, "Yunanistan tarafında grev varmış. Buradan Kapıkule'ye doğru geçeceğiz." dedi.

Fransa'ya giden Cihan Rayman da Yunanistan'daki grev nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacaklarını ifade etti.

Belçika'ya giden Nesimi Can ise grev nedeniyle Yunanistan'a geçiş yapamadıklarını, bu nedenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildiklerini söyledi.

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