Katil Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Seçim kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuracak
Katil Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Seçim kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuracak
Haaretz gazetesi, koltuğu sallanan Netanyahu'nun seçim kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuracağını yazdı. Ankara'nın ‘stratejik tehdit' olarak nitelendirildiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:57
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 09:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Haaretz'de yayımlanan başyazıda soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun seçim kampanyasında Türkiye'yi yeni düşman olarak göstereceğini yazdı. Gazete "Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını engellemek amacıyla son günlerde yoğun diplomatik girişimlerde bulundu. Netanyahu, Türkiye'yi İsrail, Orta Doğu, Avrupa ve ABD açısından başlıca stratejik tehdit olarak göstermeye başladı" İfadelerini kullandı.
BÖLGEDE ETKİSİNİ ARTIRDI
ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına izin vermesi halinde Kongre ve Senato'daki itirazların süreci etkileyebileceği ifade edilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisi İsrail'de güvenlik endişelerine yol açıyor. Türkiye, Gazze'de ve İran ile yaşanan gerilimde ateşkes süreçlerinde diplomatik rol üstlendi. Ankara, daha önce sorun yaşadığı Arap ülkeleriyle ilişkilerini yeniden geliştirdi ve Suriye'de etkisini artırdı."
YENİ STRATEJİ GEREKLİ
"Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak İsrail açısından bölgesel bir rakip konumunda bulunuyor. Türkiye'nin hızlı teknolojik gelişimi ve İsrail'e yönelik sert açıklamaları nedeniyle İsrail'in yeni bir Türkiye stratejisi oluşturması gerektiği belirtiliyor. Netahyahu da yaklaşan seçimler öncesinde iç siyasi hesaplarla yeni bir dış tehdit söylemi oluşturduğu değerlendiriliyor."
FİDAN DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'a verdiği demeçte Netanyahu hükümetinin yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye'yi 'yeni düşman' ilan etmeye çalıştığını söylemişti.
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Katil Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Seçim kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuracak
Haaretz gazetesi, koltuğu sallanan Netanyahu'nun seçim kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuracağını yazdı. Ankara'nın ‘stratejik tehdit' olarak nitelendirildiği belirtildi.
Haaretz'de yayımlanan başyazıda soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun seçim kampanyasında Türkiye'yi yeni düşman olarak göstereceğini yazdı. Gazete "Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını engellemek amacıyla son günlerde yoğun diplomatik girişimlerde bulundu. Netanyahu, Türkiye'yi İsrail, Orta Doğu, Avrupa ve ABD açısından başlıca stratejik tehdit olarak göstermeye başladı" İfadelerini kullandı.
BÖLGEDE ETKİSİNİ ARTIRDI
ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına izin vermesi halinde Kongre ve Senato'daki itirazların süreci etkileyebileceği ifade edilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisi İsrail'de güvenlik endişelerine yol açıyor. Türkiye, Gazze'de ve İran ile yaşanan gerilimde ateşkes süreçlerinde diplomatik rol üstlendi. Ankara, daha önce sorun yaşadığı Arap ülkeleriyle ilişkilerini yeniden geliştirdi ve Suriye'de etkisini artırdı."
YENİ STRATEJİ GEREKLİ
"Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak İsrail açısından bölgesel bir rakip konumunda bulunuyor. Türkiye'nin hızlı teknolojik gelişimi ve İsrail'e yönelik sert açıklamaları nedeniyle İsrail'in yeni bir Türkiye stratejisi oluşturması gerektiği belirtiliyor. Netahyahu da yaklaşan seçimler öncesinde iç siyasi hesaplarla yeni bir dış tehdit söylemi oluşturduğu değerlendiriliyor."
FİDAN DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'a verdiği demeçte Netanyahu hükümetinin yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye'yi 'yeni düşman' ilan etmeye çalıştığını söylemişti.
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