İşgalci İsrail, Filistinlilere ait yaklaşık 183 dönüm araziye el koydu
İşgalci İsrail, Filistinlilere ait yaklaşık 183 dönüm araziye el koydu
Soykırımcı İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilere ait yaklaşık 183 dönüm araziye el koyduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 08:04
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 08:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ve Beytüllahim kentlerine bağlı köylerde 182,81 dönümlük araziyi "devlet mülkleri" olarak ilan ettiği belirtildi.
Katil İsrail'in bölgedeki yasa dışı yerleşim alanlarına resmi statü kazandırarak genişletme adımları kapsamında Filistinlilerin topraklarına el koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bu adımlarla Filistin coğrafyasını parçalamaya devam ettiği ve fiili ilhakı sahada dayattığı ifade edildi.
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.
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İşgalci İsrail, Filistinlilere ait yaklaşık 183 dönüm araziye el koydu
Soykırımcı İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilere ait yaklaşık 183 dönüm araziye el koyduğu belirtildi.
Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ve Beytüllahim kentlerine bağlı köylerde 182,81 dönümlük araziyi "devlet mülkleri" olarak ilan ettiği belirtildi.
Katil İsrail'in bölgedeki yasa dışı yerleşim alanlarına resmi statü kazandırarak genişletme adımları kapsamında Filistinlilerin topraklarına el koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bu adımlarla Filistin coğrafyasını parçalamaya devam ettiği ve fiili ilhakı sahada dayattığı ifade edildi.
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.
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