İran: "Hürmüz Boğazı, savaşanlar hariç herkese açık"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla tırmanan gerilim nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nın, kendileriyle savaşan ülkelerin gemileri dışında tüm gemilere açık olduğu ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 22:49
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 22:52
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail ile artan gerilim sonrası Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, boğazın kendileriyle savaşan ülkeler dışında tüm gemilere açık olduğunu belirterek uluslararası deniz ticaretine yönelik mevcut durumu netleştirdi. Açıklama, küresel enerji arz güvenliği açısından kritik geçiş hattında yeni dönemin nasıl şekilleneceğine yönelik dikkatleri artırdı.
Hürmüz Boğazı’nda geçiş koşulları netleşti
Arakçi, uluslararası enerji ve mal ticareti açısından kritik öneme sahip deniz yolunun açık olduğunu vurgularken, İran ile savaş halinde olan ülkelere ait gemilerin bu kapsamın dışında tutulduğunu ifade etti. İran halkının ulusal egemenlik ve bağımsızlık konusunda birlik içinde olduğunu belirten Arakçi, geçici değil kapsamlı bir ateşkes talebini yineledi.
Çin’den diyalog ve müzakere vurgusu
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise krizlerin çözümünde güç kullanımı yerine diyalog ve müzakerenin esas alınması gerektiğini belirtti. Wang, tüm tarafların barış için fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade ederken, Çin’in tarafsız ve dengeli tutumunu sürdüreceğini ve bölgesel istikrarın sağlanması için çalışacağını aktardı.
Küresel enerji akışında kritik hat
Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği ana güzergâh konumunda bulunuyor. Çin’in petrol ithalatının yaklaşık yüzde 45’i bu hat üzerinden sağlanırken, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Irak ve İran kaynaklı petrol sevkiyatları Asya pazarlarına bu rota üzerinden ulaşıyor.
Çok Okunanlar