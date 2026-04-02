İran gerilimi havacılık maliyetlerini nasıl etkiliyor?
İran gerilimi kaynaklı enerji piyasası dalgalanmaları, Birleşik Krallık’ta havacılık sektörünü doğrudan etkilemeye başladı. 2 Nisan 2026 itibarıyla bölgesel havayolu şirketi Skybus, artan jet yakıtı maliyetleri ve düşen yolcu talebi nedeniyle Newquay-Londra Gatwick hattındaki tüm uçuşlarını iptal etti. Gelişmeler, enerji fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede havayolu operasyonlarını yeniden şekillendirebileceğine işaret ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 19:17
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 19:20
Skybus tarafından yapılan açıklamada, kararın “kontrol dışı gelişen koşullar” sonucu alındığı belirtildi. ITV News’e konuşan Skybus Genel Müdürü Jonathan Hinkles, Körfez bölgesindeki çatışmalar sonrası jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert yükselişin operasyonel sürdürülebilirliği zorlaştırdığını ifade etti. Şirket, Nisan ve Mayıs aylarında rezervasyonu bulunan yolculara tam iade yapılacağını duyurdu.
Yakıt maliyetleri uçuş planlarını etkiliyor
Enerji fiyatlarındaki artışın havayolu şirketlerinin maliyet yapısında belirleyici olduğu görülüyor. Jet yakıtı fiyatlarındaki yükseliş, özellikle bölgesel hatlarda faaliyet gösteren şirketlerin operasyonlarını doğrudan etkiliyor. Bu durum, düşük doluluk oranlarıyla birleştiğinde bazı hatların geçici veya kalıcı olarak askıya alınmasına neden oluyor.
Aurigny yakıt farkı uygulamasına geçti
Guernsey merkezli havayolu şirketi Aurigny, maliyet baskısını dengelemek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Şirket, Londra City Havalimanı uçuşlarında azaltıma giderken, mart ayından itibaren yapılan rezervasyonlara geçici olarak 2 sterlinlik ek yakıt ücreti ekledi.
Aurigny Ticari Direktörü Philip Saunders, petrol fiyatlarındaki yükselişin sektöre doğrudan yansıdığını belirtti. Saunders, operasyonların sürdürülebilmesi için maliyetlerin bir bölümünün yolculara yansıtılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.
British Airways gelişmeleri izliyor
British Airways tarafından yapılan açıklamada, mevcut durumda jet yakıtı tedarikinde herhangi bir kesinti yaşanmadığı bildirildi. Şirketin, Birleşik Krallık hükümeti ile koordinasyon içinde süreci yakından takip ettiği aktarıldı.
Çok Okunanlar