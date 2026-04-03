İran'dan füze saldırısı! İsrail'in birçok bölgesi yerle bir
ABD/İsrail-İran savaşı 35'inci gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor. İran'ın İsrail'in merkezine parça tesirli mühimmat taşıyan bir füze ile gerçekleştirdiği son saldırı, Ramat Gan, Givat Şmuel ve Petah Tikva şehirlerindeki en az 10 noktada maddi hasara yol açtı.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 07:32
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 09:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD/İsrail-İran savaşı 35'inci gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor.
İRAN'IN SON FÜZE SALDIRISI İSRAİL'İN BİRÇOK BÖLGESİNDE MADDİ HASARA YOL AÇTI
İran, İsrail'e gerçekleştirdiği misillemelere bir yenisini daha ekledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin merkez bölgelerini hedef alan bir İran saldırısı nedeniyle Tel Aviv ve çevresindeki kesimlerde sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail basını parça tesirli mühimmat taşıyan bir füze ile gerçekleştirilen saldırının önlenemediğini duyururken, Magen David Adom ambulans servisi Ramat Gan, Givat Şmuel ve Petah Tikva şehirlerindeki toplam 10 noktada maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.
İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirilmediği kaydedildi.
İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
08.16 Suudi Arabistan, hava sahasına giren 13 insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiğini açıkladı.
07.59 Kuveyt Petrol Şirketi: El-Ahmedi Limanı'ndaki petrol rafinerisinin birçok operasyonel ünitesinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı
06.50 Kuveyt ordusu, bir kez daha hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu.
06.19 ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin vakit kaybetmeden ABD ile bir anlaşmaya varması gerektiğini belirterek, "Ordumuz, İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadı bile. Sırada köprüler var, ardından elektrik santralleri. Yeni rejimin liderleri ne yapılması gerektiğini biliyor ve bu işin bir an önce halledilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.
06.13 Suudi Arabistan, hava sahasına giren insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini duyurdu.
05.34 Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.
05.33 ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını sona erdirme kararı alması halinde İsrail'in bu karara uyacağını belirterek, "Onlara ne dersem onu yapacaklar. Şimdiye kadar iyi bir takım oyuncusu oldular. Ben durduğumda onlar da duracak. Kışkırtılmadıkları sürece duracaklar; kışkırtılırlarsa başka seçenekleri kalmayacak. Ama ben durduğumda onlar da duracak" açıklamasında bulundu.
05.28 İran'ın İsrail'in merkezine parça tesirli mühimmat taşıyan bir füze ile gerçekleştirdiği son saldırı, Ramat Gan, Givat Şmuel ve Petah Tikva şehirlerindeki en az 10 noktada maddi hasara yol açtı.
04.18 ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'da, Kum-Tahran otobanında bir noktanın vurulduğu bildirildi.
04.15 İran'dan fırlatılan füzelerin ardından İsrail'in orta kesimindeki çok sayıda noktada hasar meydana geldiği, yaralananların olduğu bildirildi.
04.08 İranlı yetkili: ABD-İsrail saldırılarında Kum-Tahran otobanında bir nokta hedef alındı
00:57 Kuveyt: Hava savunma sistemlerimiz düşman füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor
01.14 ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Fatehin Birliği Komutanı Muhammed Ali Fethali Zade öldü.
00.51 Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
00.49 İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harazi ve eşine saldırıya yanıt olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Amerikan şirketi Oracle'ın veri merkezi ve bilişim altyapılarının hedef alındığı bildirildi.
00:01 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Birleşmiş Milletler'in (BM) Hürmüz Boğazı ile ilgili alacağı kararın meseleyi daha karmaşık hale getireceğini savundu.
- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar