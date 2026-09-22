İran'dan ABD'ye açık tehdit: Dünya hayrete düşecek
İran'dan ABD'ye açık tehdit: Dünya hayrete düşecek
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirterek, 'Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek.' uyarısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:25
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 09:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'ye gözdağı verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) haberine göre; ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirten Muhibbi, "Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" dedi.
DMO'nun yeni hedeflere odaklanabileceğini aktaran Muhibbi, "Hedeflerimiz eskisiyle aynı olmak zorunda değil" ifadelerini kullandı. Muhibbi, DMO'nun uzun vadeli bir savaşa hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
08.58 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." dedi.
05.18 İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirterek "Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" uyarısında bulundu.
05.00 ABD'nin, Orta Doğu ülkelerinin ABD/İsrail-İran savaşında zarar gören enerji altyapılarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak yeni bir fona 5 milyar dolar yatırım yapmayı önerdiği iddia edildi.
04.00 İran basını, ABD'nin BM Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın basın ekibine vize vermediğini bildirdi.
00.30 ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile bir araya geldi. Burada Trump, İran konusunda çok iyi gittiklerini savunarak, 'Bugün onlarla görüşeceğiz, ancak İran iyi durumda değil.' yorumunu yaptı.
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İran'dan ABD'ye açık tehdit: Dünya hayrete düşecek
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirterek, 'Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek.' uyarısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'ye gözdağı verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) haberine göre; ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirten Muhibbi, "Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" dedi.
DMO'nun yeni hedeflere odaklanabileceğini aktaran Muhibbi, "Hedeflerimiz eskisiyle aynı olmak zorunda değil" ifadelerini kullandı. Muhibbi, DMO'nun uzun vadeli bir savaşa hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
08.58 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." dedi.
05.18 İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin çatışmayı tırmandırması halinde strateji değişikliğine gideceklerini belirterek "Savaşın coğrafyasını kesinlikle değiştireceğiz. Sahaya yeni kapasitelere sahip yeni silahlar süreceğiz. Dünya silahlarımızın gücüne ve isabet kabiliyetine tanık olacak ve hayrete düşecek" uyarısında bulundu.
05.00 ABD'nin, Orta Doğu ülkelerinin ABD/İsrail-İran savaşında zarar gören enerji altyapılarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak yeni bir fona 5 milyar dolar yatırım yapmayı önerdiği iddia edildi.
04.00 İran basını, ABD'nin BM Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın basın ekibine vize vermediğini bildirdi.
00.30 ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile bir araya geldi. Burada Trump, İran konusunda çok iyi gittiklerini savunarak, 'Bugün onlarla görüşeceğiz, ancak İran iyi durumda değil.' yorumunu yaptı.
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