İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, ABD'nin deniz ablukasına rağmen limanların faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek ablukayı kırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 11:46
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 11:47
Kaynak:
AA
ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ve Tahran'ın buna karşı yürüttüğü faaliyetlerle bölgede gerilim tırmanırken, taraflar arasındaki karşılıklı tehdit ve misilleme açıklamaları savaşın seyrini belirlemeye devam ediyor.
Şehram İrani
"DÜŞMAN ABLUKASINI KIRMA FAALİYETİ DEVAM EDİYOR"
İrani, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail medyası tarafından yapılan propagandalara rağmen İranlı denizcilerin ve gemilerin yanında olduklarını ve refakat hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan İrani, "Düşman ablukasını kırma faaliyeti devam ediyor. Limanlarımız aktif." ifadelerini kullandı.
İrani, ABD'nin çeşitli vasıtalarla ülke ekonomisini felç etmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını öne sürerek, yine ABD tarafından 4 Mart'ta batırılan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" adlı gemide hayatını kaybeden askerlerin intikamını alacaklarını söyledi.
İranlı komutan, ABD Donanması'nın Arap Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda durdurulduğunu ve bu donanmanın Domuzlar Körfezi'ne kadar geri sürüleceğini iddia etti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
09:19 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve Umman kıyıları yakınlarında 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığını duyurdu.
08:37 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'nin ele geçirdiği tankeri geri aldığı ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2,5 milyon dolar ücret aldığı yönündeki açıklamalarını reddetti.
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İran'dan ABD'ye abluka resti: Limanlarımız aktif
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, ABD'nin deniz ablukasına rağmen limanların faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek ablukayı kırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ve Tahran'ın buna karşı yürüttüğü faaliyetlerle bölgede gerilim tırmanırken, taraflar arasındaki karşılıklı tehdit ve misilleme açıklamaları savaşın seyrini belirlemeye devam ediyor.
Şehram İrani
"DÜŞMAN ABLUKASINI KIRMA FAALİYETİ DEVAM EDİYOR"
İrani, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail medyası tarafından yapılan propagandalara rağmen İranlı denizcilerin ve gemilerin yanında olduklarını ve refakat hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan İrani, "Düşman ablukasını kırma faaliyeti devam ediyor. Limanlarımız aktif." ifadelerini kullandı.
İrani, ABD'nin çeşitli vasıtalarla ülke ekonomisini felç etmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını öne sürerek, yine ABD tarafından 4 Mart'ta batırılan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" adlı gemide hayatını kaybeden askerlerin intikamını alacaklarını söyledi.
İranlı komutan, ABD Donanması'nın Arap Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda durdurulduğunu ve bu donanmanın Domuzlar Körfezi'ne kadar geri sürüleceğini iddia etti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
09:19 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve Umman kıyıları yakınlarında 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığını duyurdu.
08:37 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'nin ele geçirdiği tankeri geri aldığı ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2,5 milyon dolar ücret aldığı yönündeki açıklamalarını reddetti.
Kaynak: AA
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