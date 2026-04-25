İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
ABD/İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 57. günündeyken ateşkes kırılganlığını korumaya devam ediyor. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkesinin füze gücünün önemli bir kısmının kullanılmadığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 12:25
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 12:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 57. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.
İRAN SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: FÜZE GÜCÜNÜN ÖNEMLİ BİR KISMI KULLANILMADI
İran resmi ajansı IRNA'ya göre İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, katıldığı bir televizyon programında ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı savaşı kaybettiğini ve söz konusu ülkelerin İran'a dair ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştiremediğini savunan Telayi Nik, ülkesinin uzun yıllar boyunca füze konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Telayi Nik, "İran'da yerli imkanlarla farklı alanlarda 1000'den fazla silah üretiliyor. Savaş sırasında bazı yerler zarar görse de silah üretimi devam etti. Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı." ifadesini kullandı.
İranlı Sözcü, ayrıca ülkesinin savunma ve saldırı kapasitesinin yok olmadığını aksine daha da güçlendiğini öne sürdü.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
11:37 İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkesinin füze gücünün önemli bir kısmının kullanılmadığını söyledi.
11.06 İran'da, "son protestolarda şiddet eylemlerine katılan ve Mossad ile bağlantısı tespit edilen" İrfan Kiyani'nin idam cezasının bu sabah İsfahan'da infaz edildiği bildirildi.
11.01 İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ülkesinin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. İranlı Başdanışman, ABD'li yetkililerin, İran'da iç anlaşmazlıklar olduğu yönünde açıklamalar yaptığını ancak ABD'nin Falkland Adaları'nın (Malvinas Adaları) egemenliği konusunda İngiltere ile gerilim yaşadığını ve Avrupa'nın da ABD'den bağımsız hareket etmeye çalıştığını söyledi. Velayeti, "Bu onların geleneksel müttefikleriyle olan derin çatlağı gösteriyor. Şu an İran, İbrani, Arap ve ABD cephesi karşısında birlik içerisinde durmaktadır." ifadelerini kullandı.
10.37 İran, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle kapatılan dış hat uçuşlarını yeniden başlatırken ilk uçuş İstanbul'a gerçekleştirildi.
10.22 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile ABD-İran arasındaki müzakere sürecini ele aldı.
09:20 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Rusya, Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir araya geldi.
02.02 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere ülkenin başkenti İslamabad'a vardığını belirterek, "İran ve ABD arasında bir görüşme planlanmamıştır. Temaslar sırasında İran'ın gözlemleri Pakistan'a iletilecektir" açıklamasında bulundu.
00.50 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan İslamabad'a ulaştı. Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar tarafından karşılandı.
01.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye çok fazla sefer düzenliği belirtilen ve ABD Ordusu ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen "EPAMINODES" isimli bir gemiye el konulduğunu duyurdu.
00.50 ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığın dondurulduğunu açıkladı.
- ABD-İRAN MÜZAKERELERİ
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.
ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.
