Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 07:34
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 09:05
İran bir kez daha Körfez ülkelerini hedef aldı
ABD-İsrail İran savaşı, 33. gününde de karşılıklı yoğun misillemeler ve yeni tehditlerle artarak devam ediyor. İran'ın gerçekleştirdiği son saldırıların Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda ve Bahreyn'de bir şirkete ait tesiste yangına neden olduğu bildirildi. Suudi Arabistan en az 2 İHA saldırısını daha önlediğini duyururken, Katar açıklarındaki bir gemiye şüpheli bir cismin isabet ettiği açıklandı.
ABD-İsrail İran savaşı 33. gününde sürüyor.
İRAN KÖRFEZ ÜLKELERİNİ HEDEF ALDI, SALDIRILAR KUVEYT VE BAHREYN'DE YANGINA YOL AÇTI
İran, ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine yenilerini ekledi.
Kuveyt Sivil Havacılık Otoristesi'nden yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nındaki yakıt tanklarının İran veya desteklediği gruplar tarafından gerçekleştirilen İHA saldırılarına hedef olduğu bildirildi. Saldırıların büyük bir yangına yol açtığı aktarılarak, "Acil durum ekipleri alevlere derhal müdahale etmiştir. İlk raporlara göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Sadece maddi hasar meydana gelmiştir" denildi.
BAHREYN YANGINA MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, İran'dan yapılan saldırının bir şirkete ait tesiste yangına yol açtığını duyurarak, "Sivil savunma ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürmektedir" açıklamasında bulundu. Saldırının hangi tesisi hedef aldığı ya herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya yol açıp açmadığı belirtilmedi.
KATAR AÇIKLARINDAKİ GEMİYE SALDIRI ŞÜPHESİ
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece boyunca en az 2 İHA saldırısının önlendiğini bildirirken, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) ise Katar'ın başkenti Doha'nın yaklaşık 31 km kuzeyinde bulunan bir gemiye şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu gemide hasar meydana geldiğini açıkladı. Şüpheli saldırının herhangi bir çevresel etkiye yol açmadığı ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
İŞTE ABD-İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
06.44 İran'ın gerçekleştirdiği son saldırıların Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda ve Bahreyn'de bir şirkete ait tesiste yangına neden olduğu bildirildi. Suudi Arabistan en az 2 İHA saldırısını daha önlediğini duyururken, Katar açıklarındaki bir gemiye şüpheli bir cismin isabet ettiği açıklandı.
05.44 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın merkez bölgelerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
05.40 ABD ordusu, İran rejimine ait yer altındaki askeri hedeflerin vurulduğunu duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı. ABD güçlerinin 28 Şubat'ta İran'ın Lamerd kentindeki bir spor salonunu ve yerleşim bölgesini vurduğuna dair haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
05.02 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde şiddetli 4 patlamanın meydana geldiği bildirildi.
04.14 ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşı 2-3 hafta içinde sona erdireceklerini belirterek, "İran'da rejim değişikliği yaptık.Rejim değişikliği hedeflerimden biri değildi. Tek bir hedefim vardı, o da İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi. Bu hedefe büyük oranda ulaştıklarını belirten Trump, "Artık nükleer silah üretemeyeceklerinden emin olduğumuzda, bir anlaşmamız olsun ya da olmasın oradan ayrılacağız. Bu önemsiz. Bir anlaşma yapmamız mümkün, çünkü onlar anlaşma yapmayı benim istediğimden daha çok istiyorlar" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sonlandırmasının ardından, Hürmüz Boğazı'na ihtiyaç duyan ülkelerin "kendi başlarının çaresine bakacağını" söyledi.
02.43 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran pasaportu taşıyan tüm kişilerin Dubai Uluslararası Havalimanı'na girişini ve havalimanından transit geçişini yasakladığı bildirildi. Ayrıca, BAE'de yaşayan İranlıların oturum izinlerinin iptal edildiği öne sürüldü.
02.27 Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda savaşı bitirmek istediğini söylediğini belirterek, "Umarım şiddeti azaltmanın bir yolunu arıyordur." dedi.
02.22 İran'ın başkenti Tahran'da "İslam Cumhuriyeti Günü" dolayısıyla meydanlarda toplanan kalabalıklara İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı.
01.37 Erbil Valisi Ümid Hoşnav, dün akşam Erbil'e düzenlenen saldırılarda 20'den fazla insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
01.32 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'da Hürmüz Boğazı'nda yer alan sahil kenti Bender Abbas'ta bir limanın hedef alındığı bildirildi.
01:17 İran medyası: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında, Hürmüz Boğazı'ndaki bir liman hedef alındı
01:07 Bahreyn genelinde saldırılar nedeniyle sirenler çaldı ve halka güvenli bölgelere yönelme çağrısında bulunuldu
00:45 Irak'ın Erbil kentine 10 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, İHA'lardan biri eve isabet etti
00:44 ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan kentindeki bir çelik fabrikasının vurulduğu bildirildi
00:08 İran'ın Merkezi eyaletinde düzenlenen operasyonda, İsrail ile iş birliği yaptığı öne sürülen 65 kişi gözaltına alındı
00:07 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın bizi yok etmek için yıllar boyunca yaptığı trilyon dolarlık yatırım boşa gitti" dedi
00:00 Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkilileri, çatışmalardan geriye kalan mayınların ülke ekonomilerinin yanı sıra küresel etkilerine de dikkati çekerek, şu anki İran savaşının sonuçlarının Ukrayna savaşına kıyasla küresel enerji fiyatları açısından çok daha büyük olacağı uyarısında bulundu
- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
