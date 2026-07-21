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İran basını: İsfahan, Şiraz ve Bender Lenge'de patlama sesi duyuldu
ABD'nin saldırı düzenlediğini duyurmasının ardından İran'ın orta kesimlerindeki İsfahan, Şiraz ve Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Lenge'de patlama sesi duyulduğu bildirildi.
İran basınına göre, ABD’nin İran’a saldırıları devam ediyor, ülkenin İsfahan, Şiraz ve Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Lenge kentinde patlama sesleri duyuldu.
Patlamaların kaynağına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, basında, İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılar başlattığı bilgisi yer aldı.
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