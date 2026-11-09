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İran: ABD, dün gece Keşm Adası'ndaki hedeflere saldırdı

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 10:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran: ABD, dün gece Keşm Adası'ndaki hedeflere saldırdı

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre Nefisi, Keşm Adası'na yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Nefisi, "ABD, dün gece Keşm Adası'ndaki hedeflere saldırdı. Saldırılarda kritik altyapılar zarar görmedi." dedi.

Keşm Adası'ndaki durumun kontrol altında olduğunu söyleyen Nefisi, acil yardım ve belediye hizmetleri konusunda teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası'nda gece saatlerinde dört patlama sesi duyulduğunu belirtmişti.

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