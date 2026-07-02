İki ülkeden ''Gerçeklerden kaçamayız'' itirafı: Türkiye karşısında güçsüz konumdayız
İki ülkeden ''Gerçeklerden kaçamayız'' itirafı: Türkiye karşısında güçsüz konumdayız
Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde işgalci İsrail ve Yunan basınında dikkat çeken analizler yayımlandı. İsrail basını Türkiye'nin bölgesel etkisinin arttığına işaret ederken, Yunan basınında Ankara'nın NATO içindeki ağırlığının daha da artabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. İki ülkenin Türkiye karşısında güçsüz konumda olduğu ifade edilen analizlerde bölgenin Avrupa açısından 'güvenilir liman' olarak öne çıktığı vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:19
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 11:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. 32 üye ülkenin katılım sağlayacağı zirvede, Türkiye'nin İttifak'a verdiği katkıların yanı sıra askeri kapasitesi, diplomatik etkisi ve Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisinin öne çıkması bekleniyor.
NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, jeostratejik konumu, savunma sanayiindeki kabiliyetleri, bölgesel nüfuzu ve İttifak görevlerine sunduğu katkılarla Ankara Zirvesi öncesinde uluslararası basının da gündemine girdi.
İSRAİL BASININDA TÜRKİYE ANALİZİ
İsrail basınından Maariv'de, Yossi Shein imzasıyla yayımlanan analizde Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmelerin gölgesinde etkisini artırdığı belirtildi. Analizde, Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkilerini yeniden değerlendirdiği bir dönemde Ankara'nın "sahip olduğu eşsiz konumdan faydalandığı" ifade edildi.
Maariv'deki analizde NATO Zirvesi'ne de dikkat çekilerek, 32 üye ülkenin Ankara'da bir araya geleceği hatırlatıldı. Yazıda, zirveden Türkiye'ye güçlü destek çıkmasının beklendiği, bunun da Ankara'yı Tel Aviv açısından daha zorlu bir bölgesel aktör haline getireceği değerlendirmesi yapıldı.
Shein, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle uluslararası alanda artan baskıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu durumun Tel Aviv'i Ankara karşısında daha zayıf bir pozisyona ittiğini savundu. Analizde, İsrail'in Ankara'daki zirveyi "yakından takip edeceği" ifadelerine yer verildi.
YUNANİSTAN'DA NATO ENDİŞESİ
Yunan basınından SL Press'te ise Tarkas Alexandros imzasıyla yayımlanan analizde, NATO Zirvesi öncesinde Atina'daki endişeler ele alındı. "NATO Zirvesi'nde Yunanistan'ı en çok endişelendiren konular neler?" başlıklı yazıda, Yunanistan'ın Ankara'ya giderken Türkiye'ye İttifak içinde daha önemli bir rol verilip verilmeyeceğini yakından izlediği belirtildi.
Analizde, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan etkisine dikkat çekilerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Atina'nın kırmızı çizgilerini NATO zemininde ne ölçüde gündeme getireceğinin merak konusu olduğu ifade edildi.
SL Press'teki değerlendirmede Türkiye için, "Avrupa ile Orta Doğu arasında kilit bir kavşakta yer alan, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip kritik bir müttefik" tanımı yapıldı.
Haberde ayrıca, Türkiye'nin Avrupa açısından "güvenilir bir liman" olarak görüldüğü vurgulanarak, hiçbir Avrupalı liderin Ankara ile ilişkilerin bozulmasını istemeyeceği yorumu yapıldı. Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeye de dikkat çekilen analizde, Ankara'nın NATO Zirvesi ile birlikte kritik hedeflerine yaklaşabileceği değerlendirmesine yer verildi.
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İki ülkeden ''Gerçeklerden kaçamayız'' itirafı: Türkiye karşısında güçsüz konumdayız
Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde işgalci İsrail ve Yunan basınında dikkat çeken analizler yayımlandı. İsrail basını Türkiye'nin bölgesel etkisinin arttığına işaret ederken, Yunan basınında Ankara'nın NATO içindeki ağırlığının daha da artabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. İki ülkenin Türkiye karşısında güçsüz konumda olduğu ifade edilen analizlerde bölgenin Avrupa açısından 'güvenilir liman' olarak öne çıktığı vurgulandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. 32 üye ülkenin katılım sağlayacağı zirvede, Türkiye'nin İttifak'a verdiği katkıların yanı sıra askeri kapasitesi, diplomatik etkisi ve Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisinin öne çıkması bekleniyor.
NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, jeostratejik konumu, savunma sanayiindeki kabiliyetleri, bölgesel nüfuzu ve İttifak görevlerine sunduğu katkılarla Ankara Zirvesi öncesinde uluslararası basının da gündemine girdi.
İSRAİL BASININDA TÜRKİYE ANALİZİ
İsrail basınından Maariv'de, Yossi Shein imzasıyla yayımlanan analizde Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmelerin gölgesinde etkisini artırdığı belirtildi. Analizde, Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkilerini yeniden değerlendirdiği bir dönemde Ankara'nın "sahip olduğu eşsiz konumdan faydalandığı" ifade edildi.
Maariv'deki analizde NATO Zirvesi'ne de dikkat çekilerek, 32 üye ülkenin Ankara'da bir araya geleceği hatırlatıldı. Yazıda, zirveden Türkiye'ye güçlü destek çıkmasının beklendiği, bunun da Ankara'yı Tel Aviv açısından daha zorlu bir bölgesel aktör haline getireceği değerlendirmesi yapıldı.
Shein, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle uluslararası alanda artan baskıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu durumun Tel Aviv'i Ankara karşısında daha zayıf bir pozisyona ittiğini savundu. Analizde, İsrail'in Ankara'daki zirveyi "yakından takip edeceği" ifadelerine yer verildi.
YUNANİSTAN'DA NATO ENDİŞESİ
Yunan basınından SL Press'te ise Tarkas Alexandros imzasıyla yayımlanan analizde, NATO Zirvesi öncesinde Atina'daki endişeler ele alındı. "NATO Zirvesi'nde Yunanistan'ı en çok endişelendiren konular neler?" başlıklı yazıda, Yunanistan'ın Ankara'ya giderken Türkiye'ye İttifak içinde daha önemli bir rol verilip verilmeyeceğini yakından izlediği belirtildi.
Analizde, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan etkisine dikkat çekilerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Atina'nın kırmızı çizgilerini NATO zemininde ne ölçüde gündeme getireceğinin merak konusu olduğu ifade edildi.
SL Press'teki değerlendirmede Türkiye için, "Avrupa ile Orta Doğu arasında kilit bir kavşakta yer alan, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip kritik bir müttefik" tanımı yapıldı.
Haberde ayrıca, Türkiye'nin Avrupa açısından "güvenilir bir liman" olarak görüldüğü vurgulanarak, hiçbir Avrupalı liderin Ankara ile ilişkilerin bozulmasını istemeyeceği yorumu yapıldı. Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeye de dikkat çekilen analizde, Ankara'nın NATO Zirvesi ile birlikte kritik hedeflerine yaklaşabileceği değerlendirmesine yer verildi.
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