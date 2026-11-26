Her çocuğa 2 adet hisse verilecek! Elon Musk'tan 18,4 milyar dolarlık vaat
Her çocuğa 2 adet hisse verilecek! Elon Musk'tan 18,4 milyar dolarlık vaat
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ABD'deki her çocuğa biri şirketten biri de kendisinden olmak üzere 2 SpaceX hissesi vereceğini açıkladı. ABD basınına göre, ülkede yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor, bu da Musk'ın vaadinin 18,4 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 09:42
Kaynak:
AA
Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika'daki her çocuğa iki adet SpaceX hissesi verilecek, biri şirketten, diğeri ise bizzat benden." ifadelerini kullandı.
Konu hakkında Musk daha fazla bilgi vermedi.
ABD basınına göre, ülkede yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor, bu da Musk'ın vaadinin 18,4 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.
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Her çocuğa 2 adet hisse verilecek! Elon Musk'tan 18,4 milyar dolarlık vaat
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ABD'deki her çocuğa biri şirketten biri de kendisinden olmak üzere 2 SpaceX hissesi vereceğini açıkladı. ABD basınına göre, ülkede yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor, bu da Musk'ın vaadinin 18,4 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.
Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika'daki her çocuğa iki adet SpaceX hissesi verilecek, biri şirketten, diğeri ise bizzat benden." ifadelerini kullandı.
Konu hakkında Musk daha fazla bilgi vermedi.
ABD basınına göre, ülkede yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor, bu da Musk'ın vaadinin 18,4 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.
Kaynak: AA
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