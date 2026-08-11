Hamaney bilmecesi büyüyor: Eski görüntü iddiası kafaları karıştırdı
Hamaney bilmecesi büyüyor: Eski görüntü iddiası kafaları karıştırdı
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in akıbetine ilişkin tartışmalar sürerken, İran basınının “yeni” diye servis ettiği görüntünün daha önce yayımlandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Hamaney hakkında yaptığı farklı açıklamalar da dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 12:36
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 12:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor. Uzun süredir kamuoyu önünde görünmeyen Hamaney’in 8 Ağustos’ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğü belirtilirken, toplantının ardından paylaşılan görüntüler tartışma yarattı.
"Yeni görüntü" iddiası tartışma yarattı
İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr tarafından Hamaney’e ait olduğu belirtilerek paylaşılan görüntülerin daha önce sosyal medyada yayımlandığı iddia edildi.
Görüntünün, daha önce 20 Mart’ta “Ayetullah Mücteba Hamaney’in dini ilimler dersinden bir video” başlığıyla paylaşıldığı öne sürüldü. Böylece İran basınında yeni görüntü olarak sunulan kaydın eski olduğu iddiaları gündeme geldi.
Pezeşkiyan’ın açıklamaları dikkat çekti
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Hamaney ile iletişime ilişkin farklı tarihlerde yaptığı açıklamalar da tartışmaları artırdı.
Pezeşkiyan, 21 Temmuz’da Hamaney ile iletişiminin giderek arttığını belirtirken, geçen hafta yaptığı açıklamada "Hamaney ile iletişim kurmak çok zor." ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail istihbaratı Hamaney’i arıyor iddiası
İngiltere merkezli The Times gazetesinde yer alan iddialara göre ABD ve İsrail istihbarat servisleri, 28 Şubat'taki saldırılardan bu yana Mücteba Hamaney’in yerini tespit edemedi.
Hamaney’in güvenlik gerekçesiyle uzun süredir görüntülü veya sesli mesaj yayımlamadığı öne sürülürken, kamuoyu önüne çıkmaması hakkındaki soru işaretlerini daha da artırıyor.
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Hamaney bilmecesi büyüyor: Eski görüntü iddiası kafaları karıştırdı
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in akıbetine ilişkin tartışmalar sürerken, İran basınının “yeni” diye servis ettiği görüntünün daha önce yayımlandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Hamaney hakkında yaptığı farklı açıklamalar da dikkat çekti.
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor. Uzun süredir kamuoyu önünde görünmeyen Hamaney’in 8 Ağustos’ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğü belirtilirken, toplantının ardından paylaşılan görüntüler tartışma yarattı.
"Yeni görüntü" iddiası tartışma yarattı
İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr tarafından Hamaney’e ait olduğu belirtilerek paylaşılan görüntülerin daha önce sosyal medyada yayımlandığı iddia edildi.
Görüntünün, daha önce 20 Mart’ta “Ayetullah Mücteba Hamaney’in dini ilimler dersinden bir video” başlığıyla paylaşıldığı öne sürüldü. Böylece İran basınında yeni görüntü olarak sunulan kaydın eski olduğu iddiaları gündeme geldi.
Pezeşkiyan’ın açıklamaları dikkat çekti
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Hamaney ile iletişime ilişkin farklı tarihlerde yaptığı açıklamalar da tartışmaları artırdı.
Pezeşkiyan, 21 Temmuz’da Hamaney ile iletişiminin giderek arttığını belirtirken, geçen hafta yaptığı açıklamada "Hamaney ile iletişim kurmak çok zor." ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail istihbaratı Hamaney’i arıyor iddiası
İngiltere merkezli The Times gazetesinde yer alan iddialara göre ABD ve İsrail istihbarat servisleri, 28 Şubat'taki saldırılardan bu yana Mücteba Hamaney’in yerini tespit edemedi.
Hamaney’in güvenlik gerekçesiyle uzun süredir görüntülü veya sesli mesaj yayımlamadığı öne sürülürken, kamuoyu önüne çıkmaması hakkındaki soru işaretlerini daha da artırıyor.
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