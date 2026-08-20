Hakan Fidan'dan Mısır ve Suudi Arabistan ile temas
Hakan Fidan'dan Mısır ve Suudi Arabistan ile temas
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20 Ağustos 2026'da Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze barış planı, Suriye'deki gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve bölgesel işbirliği gündeme gelirken, üç ülke arasındaki diplomatik eşgüdümün sürdürülmesi ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 18:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fidan, görüşmelere ilişkin açıklamasında temasların bölgedeki son gelişmeler kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze barış planının uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıkların ve bu konuda atılabilecek adımların değerlendirildiğini aktardı.
Görüşmelerde Gazze'deki sürece ilişkin diplomatik temasların yanı sıra bölgesel gelişmeler de gündemde yer aldı. Tarafların barış planının uygulanmasına ilişkin mevcut durumu ele aldığı bildirildi.
Suriye'deki son gelişmeler gündemdeydi
Telefon görüşmelerinin bir diğer başlığını Suriye'deki gelişmeler oluşturdu. Fidan, üç ülkenin Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğini yeniden vurguladığını belirtti.
Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının görüşmelerinde Suriye'deki mevcut durum bölgesel gündem kapsamında değerlendirildi. Açıklamada, ülkeler arasındaki koordinasyonun devam edeceği mesajı verildi.
Hürmüz Boğazı ve müzakereler ele alındı
Fidan, görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki durumun da değerlendirildiğini açıkladı. İhtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son nokta hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.
Bakan Fidan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bölgede barış ve refah isteyen üç ülke olarak işbirliği ve eşgüdümünü her alanda güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti. Bölgesel başlıklara ilişkin diplomatik temasların seyri, üç ülkenin önümüzdeki dönemde yürüteceği görüşmeler açısından takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
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Hakan Fidan'dan Mısır ve Suudi Arabistan ile temas
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20 Ağustos 2026'da Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze barış planı, Suriye'deki gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve bölgesel işbirliği gündeme gelirken, üç ülke arasındaki diplomatik eşgüdümün sürdürülmesi ele alındı.
Fidan, görüşmelere ilişkin açıklamasında temasların bölgedeki son gelişmeler kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze barış planının uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıkların ve bu konuda atılabilecek adımların değerlendirildiğini aktardı.
Görüşmelerde Gazze'deki sürece ilişkin diplomatik temasların yanı sıra bölgesel gelişmeler de gündemde yer aldı. Tarafların barış planının uygulanmasına ilişkin mevcut durumu ele aldığı bildirildi.
Suriye'deki son gelişmeler gündemdeydi
Telefon görüşmelerinin bir diğer başlığını Suriye'deki gelişmeler oluşturdu. Fidan, üç ülkenin Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğini yeniden vurguladığını belirtti.
Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının görüşmelerinde Suriye'deki mevcut durum bölgesel gündem kapsamında değerlendirildi. Açıklamada, ülkeler arasındaki koordinasyonun devam edeceği mesajı verildi.
Hürmüz Boğazı ve müzakereler ele alındı
Fidan, görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki durumun da değerlendirildiğini açıkladı. İhtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son nokta hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.
Bakan Fidan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bölgede barış ve refah isteyen üç ülke olarak işbirliği ve eşgüdümünü her alanda güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti. Bölgesel başlıklara ilişkin diplomatik temasların seyri, üç ülkenin önümüzdeki dönemde yürüteceği görüşmeler açısından takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
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