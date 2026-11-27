Hafter'in ziyareti sonrası itiraf: Onca para akıttık ama Türkiye kazandı
Hafter'in ziyareti sonrası itiraf: Onca para akıttık ama Türkiye kazandı
Yunanistan'da Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'in Ankara'ya yaptığı ziyaret ve Türkiye ile Libya arasındaki Mutabakat Zaptı'nın Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasıyla ilgili panik yaşanıyor. Durumu Atina için hezimet olarak değerlendiren emekli Yunan Büyükelçi Yorgos Ayfantis, “Atina açısından hezimet ortada. Hafter'e onca para akıttık, kendimize bağladığımızı düşündük. Ama Türkiye kazandı. Şimdi siyasi bedelini ödüyoruz” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 08:23
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 08:24
Kaynak:
AA
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'in Ankara'ya yaptığı ziyaret ve Türkiye ile Libya arasındaki Mutabakat Zaptı'nın Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlanması, Yunan basınında büyük endişeye neden oldu. "Atina açısından hezimet" yorumları yapıldı, "Türkiye kazandı, şimdi siyasi bedelini ödüyoruz" dendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'i kabul etmesi, heyetler arası yapılan görüşmeler ve Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat zaptının Libya Resmi Gazetesi'nde yayınlanması, Yunanistan'da yakından takip edildi.
Kathimerini gazetesi, "Bu adım, Ankara ile Doğu Libya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtı" yorumunu yaptı; Türk-Libya ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.
"TÜRKİYE KAZANDI"
Emekli Yunan Büyükelçi Yorgos Ayfantis, katıldığı bir TV programında, durumu Atina için bir hezimet olarak değerlendirdi.
Ayfantis, "Atina açısından hezimet ortada. Hafter'e onca para akıttık, kendimize bağladığımızı düşündük. Ama Türkiye kazandı. Şimdi siyasi bedelini ödüyoruz" açıklamasında bulundu.
Action 24 televizyonunda Hafter'in Türkiye ziyareti masaya yatıldı; "Birkaç yıl önce bunlar yaşanacak deseler kimse inanmazdı" yorumu yapıldı, "Atina'nın manevra alanının daraldığı" belirtildi.
Politica gazetesi, "Erdoğan'ın Libya'daki 'barış yapıcı' rolü ve Yunanistan için hazırlanan fatura" başlığını attı.
Gazete, "Türkiye, Libya'da üsler kuruyor, Trablus ile yakın iş birliği içinde, bu durum Akdeniz'de Yunanistan'a karşı faturayı kabartıyor. Aynı zamanda Türkiye, Libya'dan Somali'ye kadar Afrika'daki ekonomik etkisini artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Militaire haber sitesi "Yunanistan Libya konusunda 'kontrol bizde' diyordu ama gördük ki hiçbir şey kazanamadığımız gibi 5 insanımızı da kaybettik" yorumunu yaptı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hafter'in ziyareti sonrası itiraf: Onca para akıttık ama Türkiye kazandı
Yunanistan'da Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'in Ankara'ya yaptığı ziyaret ve Türkiye ile Libya arasındaki Mutabakat Zaptı'nın Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasıyla ilgili panik yaşanıyor. Durumu Atina için hezimet olarak değerlendiren emekli Yunan Büyükelçi Yorgos Ayfantis, “Atina açısından hezimet ortada. Hafter'e onca para akıttık, kendimize bağladığımızı düşündük. Ama Türkiye kazandı. Şimdi siyasi bedelini ödüyoruz” dedi.
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'in Ankara'ya yaptığı ziyaret ve Türkiye ile Libya arasındaki Mutabakat Zaptı'nın Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlanması, Yunan basınında büyük endişeye neden oldu. "Atina açısından hezimet" yorumları yapıldı, "Türkiye kazandı, şimdi siyasi bedelini ödüyoruz" dendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'i kabul etmesi, heyetler arası yapılan görüşmeler ve Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat zaptının Libya Resmi Gazetesi'nde yayınlanması, Yunanistan'da yakından takip edildi.
Kathimerini gazetesi, "Bu adım, Ankara ile Doğu Libya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtı" yorumunu yaptı; Türk-Libya ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.
"TÜRKİYE KAZANDI"
Emekli Yunan Büyükelçi Yorgos Ayfantis, katıldığı bir TV programında, durumu Atina için bir hezimet olarak değerlendirdi.
Ayfantis, "Atina açısından hezimet ortada. Hafter'e onca para akıttık, kendimize bağladığımızı düşündük. Ama Türkiye kazandı. Şimdi siyasi bedelini ödüyoruz" açıklamasında bulundu.
Action 24 televizyonunda Hafter'in Türkiye ziyareti masaya yatıldı; "Birkaç yıl önce bunlar yaşanacak deseler kimse inanmazdı" yorumu yapıldı, "Atina'nın manevra alanının daraldığı" belirtildi.
"TÜRKİYE ETKİSİNİ ARTIRIYOR, YUNANİSTAN FATURAYI ÖDÜYOR"
Politica gazetesi, "Erdoğan'ın Libya'daki 'barış yapıcı' rolü ve Yunanistan için hazırlanan fatura" başlığını attı.
Gazete, "Türkiye, Libya'da üsler kuruyor, Trablus ile yakın iş birliği içinde, bu durum Akdeniz'de Yunanistan'a karşı faturayı kabartıyor. Aynı zamanda Türkiye, Libya'dan Somali'ye kadar Afrika'daki ekonomik etkisini artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Militaire haber sitesi "Yunanistan Libya konusunda 'kontrol bizde' diyordu ama gördük ki hiçbir şey kazanamadığımız gibi 5 insanımızı da kaybettik" yorumunu yaptı.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar