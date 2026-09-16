ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi.
- HAVA SAVUNMA STOKLARI RİSK ALTINDA
Raporda, Pentagon açısından en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı.
Azalan stokların ABD envanterini birkaç yıl boyunca zayıflatacağı ifade edilen raporda, bu açığın özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği kaydedildi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
01.47 srail ordusu, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Nake Hamed'i işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında kurduğu geçici kontrol noktasında "düşman bir kuruluşla işbirliği yapma ve casusluk" gerekçesiyle gözaltına aldı.
01.00 ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, İran ile ilgili eylemleri nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik bir tasarı sundu.
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Gerilim yeniden yükseldi! Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri
İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarından patlama sesleri duyulduğunu yazdı. Söz konusu olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarından patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, yerel kaynaklar, Keşm Adası'nda deniz yönünden patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Söz konusu olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İRAN'A YÖNELİK OPERASYONLARIN PENTAGON'A MALİYETİNİN 38 MİLYAR DOLARA ULAŞTIĞI TAHMİN EDİLDİ
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi.
- HAVA SAVUNMA STOKLARI RİSK ALTINDA
Raporda, Pentagon açısından en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı.
Azalan stokların ABD envanterini birkaç yıl boyunca zayıflatacağı ifade edilen raporda, bu açığın özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği kaydedildi.
03.26 İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarından patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
01.47 srail ordusu, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Nake Hamed'i işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında kurduğu geçici kontrol noktasında "düşman bir kuruluşla işbirliği yapma ve casusluk" gerekçesiyle gözaltına aldı.
01.00 ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, İran ile ilgili eylemleri nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik bir tasarı sundu.
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