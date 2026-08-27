Erdoğan ile Tokayev Türkiye-Kazakistan ilişkilerini görüştü
Erdoğan ile Tokayev Türkiye-Kazakistan ilişkilerini görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığına göre görüşmede Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel konular ve ilişkilerin önümüzdeki dönemde geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 18:43
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 18:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, görüşmede Kazakistan’da 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kurultay seçimleri dolayısıyla Tokayev’i tebrik etti. İki ülke arasındaki temasların önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla sürdürülmesi bekleniyor.
Kurultay seçimleri görüşmede gündeme geldi
İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Erdoğan, seçimlere katılım oranının yüksek olmasına dikkati çekti. Erdoğan, yüksek katılımın Kazakistan’da yürütülen reformlara yönelik kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Telefon görüşmesinde seçim sürecinin yanı sıra Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu da değerlendirildi.
İkili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı
Erdoğan, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde de gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.
Görüşmede ayrıca bölgesel konular ele alınırken, İletişim Başkanlığının açıklamasında gündeme gelen bölgesel başlıklara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
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Erdoğan ile Tokayev Türkiye-Kazakistan ilişkilerini görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığına göre görüşmede Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel konular ve ilişkilerin önümüzdeki dönemde geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Erdoğan, görüşmede Kazakistan’da 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kurultay seçimleri dolayısıyla Tokayev’i tebrik etti. İki ülke arasındaki temasların önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla sürdürülmesi bekleniyor.
Kurultay seçimleri görüşmede gündeme geldi
İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Erdoğan, seçimlere katılım oranının yüksek olmasına dikkati çekti. Erdoğan, yüksek katılımın Kazakistan’da yürütülen reformlara yönelik kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Telefon görüşmesinde seçim sürecinin yanı sıra Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu da değerlendirildi.
İkili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı
Erdoğan, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde de gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.
Görüşmede ayrıca bölgesel konular ele alınırken, İletişim Başkanlığının açıklamasında gündeme gelen bölgesel başlıklara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
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