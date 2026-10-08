El Niño kışı da etkileyecek: Sıcaklık uyarısı geldi
El Niño kışı da etkileyecek: Sıcaklık uyarısı geldi
Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) paylaşılan El Niño tahminleri, kış aylarında sıcaklık ve yağış düzenlerinde yaşanabilecek değişiklikleri gündeme taşıdı. El Niño'nun güçlenerek şubat ayına kadar etkisini sürdürebileceği belirtilirken Avrupa dahil birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık görülebileceği ifade edildi. Okyanus sıcaklıkları ile atmosfer koşullarındaki değişimin, farklı coğrafyalarda kuraklık ve aşırı yağış risklerini etkileyebileceği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 19:48
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 19:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan WMO tahminlerinde, El Niño koşullarının önümüzdeki aylarda güçlenebileceği ve şubat ayına kadar devam etme olasılığının neredeyse yüzde 100 olduğu belirtildi. Bununla birlikte söz konusu tahminin yayımlandığı tarih ve hangi şubat ayını kapsadığı, aktarılan bilgilerde yer almadı.
El Niño, tropikal Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ilişkili bir iklim olayı olarak tanımlanıyor. Atmosfer dolaşımını etkileyen bu olay, dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış düzenlerinin değişmesine neden olabiliyor.
Avrupa'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabilir
Aktarılan sıcaklık haritalarına göre Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Amerika, Karayipler ve Asya'nın geniş kesimlerinde ortalamanın üzerinde sıcaklık görülme olasılığı öne çıkıyor. Kuzey Amerika'nın güney ve batı bölgeleri de sıcaklık beklentilerinin dikkat çektiği alanlar arasında bulunuyor.
Ancak mevsimlik sıcaklık tahminleri, her ülkede veya her gün olağanüstü sıcaklık yaşanacağı anlamına gelmiyor. Avrupa için belirtilen genel eğilimden Türkiye'nin kış koşullarına ilişkin kesin bir sonuç çıkarılamıyor.
Okyanuslarda biriken ısıya dikkat çekildi
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo'nun aktarılan değerlendirmesinde, El Niño'nun doğrudan yeni bir ısı üretmediği, okyanuslarda biriken ısının atmosfere aktarılmasında rol oynadığı belirtildi. Okyanus sıcaklıklarının yüksek seviyelerde bulunmasının atmosferdeki sıcaklık koşullarını etkileyebileceği ifade edildi.
Paylaşılan verilerde El Niño'nun gücünü izlemek için kullanılan Niño 3.4 bölgesindeki sıcaklık anomalilerinin haziranda 1,6 derece, ağustosta ise 2,5 derece olduğu bildirildi. Ancak bu ölçümlerin hangi yıla ait olduğu belirtilmediği için değerlerin güncel koşulları yansıttığı doğrulanamıyor.
Bazı bölgelerde sel, bazı bölgelerde kuraklık riski
El Niño'nun yağış üzerindeki etkilerinin bölgelere göre farklılaşabileceği belirtiliyor. Güney Amerika'nın güney kesimleri, ABD'nin güneyi, Afrika Boynuzu ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde ortalamanın üzerinde yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
Orta Amerika, Karayipler, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'nın bazı kesimlerinde ise daha kurak koşulların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. Yağış dağılımındaki değişiklikler, bölgesel koşullara bağlı olarak sel ve kuraklık risklerini etkileyebiliyor.
Kış tahminlerinde güncel veriler belirleyici olacak
El Niño'nun şiddeti ve süresi, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıkları ile atmosfer koşullarının birlikte değerlendirilmesiyle izleniyor. Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde güncel WMO bültenleri ve ulusal meteoroloji kuruluşlarının mevsimlik tahminleri belirleyici olacak.
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El Niño kışı da etkileyecek: Sıcaklık uyarısı geldi
Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) paylaşılan El Niño tahminleri, kış aylarında sıcaklık ve yağış düzenlerinde yaşanabilecek değişiklikleri gündeme taşıdı. El Niño'nun güçlenerek şubat ayına kadar etkisini sürdürebileceği belirtilirken Avrupa dahil birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık görülebileceği ifade edildi. Okyanus sıcaklıkları ile atmosfer koşullarındaki değişimin, farklı coğrafyalarda kuraklık ve aşırı yağış risklerini etkileyebileceği bildirildi.
Paylaşılan WMO tahminlerinde, El Niño koşullarının önümüzdeki aylarda güçlenebileceği ve şubat ayına kadar devam etme olasılığının neredeyse yüzde 100 olduğu belirtildi. Bununla birlikte söz konusu tahminin yayımlandığı tarih ve hangi şubat ayını kapsadığı, aktarılan bilgilerde yer almadı.
El Niño, tropikal Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ilişkili bir iklim olayı olarak tanımlanıyor. Atmosfer dolaşımını etkileyen bu olay, dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış düzenlerinin değişmesine neden olabiliyor.
Avrupa'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabilir
Aktarılan sıcaklık haritalarına göre Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Amerika, Karayipler ve Asya'nın geniş kesimlerinde ortalamanın üzerinde sıcaklık görülme olasılığı öne çıkıyor. Kuzey Amerika'nın güney ve batı bölgeleri de sıcaklık beklentilerinin dikkat çektiği alanlar arasında bulunuyor.
Ancak mevsimlik sıcaklık tahminleri, her ülkede veya her gün olağanüstü sıcaklık yaşanacağı anlamına gelmiyor. Avrupa için belirtilen genel eğilimden Türkiye'nin kış koşullarına ilişkin kesin bir sonuç çıkarılamıyor.
Okyanuslarda biriken ısıya dikkat çekildi
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo'nun aktarılan değerlendirmesinde, El Niño'nun doğrudan yeni bir ısı üretmediği, okyanuslarda biriken ısının atmosfere aktarılmasında rol oynadığı belirtildi. Okyanus sıcaklıklarının yüksek seviyelerde bulunmasının atmosferdeki sıcaklık koşullarını etkileyebileceği ifade edildi.
Paylaşılan verilerde El Niño'nun gücünü izlemek için kullanılan Niño 3.4 bölgesindeki sıcaklık anomalilerinin haziranda 1,6 derece, ağustosta ise 2,5 derece olduğu bildirildi. Ancak bu ölçümlerin hangi yıla ait olduğu belirtilmediği için değerlerin güncel koşulları yansıttığı doğrulanamıyor.
Bazı bölgelerde sel, bazı bölgelerde kuraklık riski
El Niño'nun yağış üzerindeki etkilerinin bölgelere göre farklılaşabileceği belirtiliyor. Güney Amerika'nın güney kesimleri, ABD'nin güneyi, Afrika Boynuzu ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde ortalamanın üzerinde yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
Orta Amerika, Karayipler, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'nın bazı kesimlerinde ise daha kurak koşulların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. Yağış dağılımındaki değişiklikler, bölgesel koşullara bağlı olarak sel ve kuraklık risklerini etkileyebiliyor.
Kış tahminlerinde güncel veriler belirleyici olacak
El Niño'nun şiddeti ve süresi, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıkları ile atmosfer koşullarının birlikte değerlendirilmesiyle izleniyor. Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde güncel WMO bültenleri ve ulusal meteoroloji kuruluşlarının mevsimlik tahminleri belirleyici olacak.
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