Başbakan Kurti'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! Ülkesine davet etti
Başbakan Kurti'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! Ülkesine davet etti
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova devletinin inşasının tüm aşamalarında, kalkınmasında, diplomasi ve askeri kapasitesinin güçlendirilmesinde ve NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin verdiği destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kurti, paylaşımının sonunda Erdoğan'ı Kosova'ya davet ettiğini kaydetti.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 13:17
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 13:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başbakan Kurti, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kurti, Kosova devletinin inşasının tüm aşamalarında, ülkenin kalkınmasında, diplomasi alanında, askeri kapasitesinin güçlendirilmesinde, savunma sanayisinin temellerinin atılmasında ve ülkesinin NATO'ya üye olma sürecinde Türkiye'nin verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Türkiye'nin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nde (KFOR) uzun yıllara dayanan rolü ve Kosova'nın güvenliği ile istikrarına devam eden önemli katkısından dolayı da Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini aktaran Kurti, KFOR komutanı olarak iki dönem görev yapan Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın profesyonelliğine dikkati çekti.
Kurti, Türkiye ile Kosova arasındaki ticaretin güçlenmeye ve artmaya devam ettiğini, ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştığını ve gelecekte daha da artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.
Kosova'daki Türk yatırımlarının arttığına işaret eden Kurti, buna Kosova hükümeti ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işbirliğinde Yakova kentinde mühimmat üretmesi planlanan inşa sürecindeki fabrikayı örnek gösterdi.
Kurti, Erdoğan ile görüşmesinde, geçen hafta Hollanda'nın Lahey kentinde Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi'nin savaş suçlarından hapis cezasına çarptırılmasını da ele aldığını ifade etti.
Görüşmede Sırbistan'daki Arnavut toplumuna yönelik devam eden sistematik ayrımcılığın da görüşüldüğünü kaydeden Kurti, Arnavutların bölgedeki her devlet kurumunda yetersiz temsil edilmesinin gündeme getirildiğini aktardı.
Kosova ile Türkiye'nin dostane ilişkilerini derinleştirmeye, ekonomik ve ticari ilişkilerini artırıp güçlendirmeye devam edeceğini belirten Kurti, paylaşımının sonunda Erdoğan'ı Kosova'ya davet ettiğini kaydetti.
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Başbakan Kurti'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! Ülkesine davet etti
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova devletinin inşasının tüm aşamalarında, kalkınmasında, diplomasi ve askeri kapasitesinin güçlendirilmesinde ve NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin verdiği destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kurti, paylaşımının sonunda Erdoğan'ı Kosova'ya davet ettiğini kaydetti.
Başbakan Kurti, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kurti, Kosova devletinin inşasının tüm aşamalarında, ülkenin kalkınmasında, diplomasi alanında, askeri kapasitesinin güçlendirilmesinde, savunma sanayisinin temellerinin atılmasında ve ülkesinin NATO'ya üye olma sürecinde Türkiye'nin verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Türkiye'nin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nde (KFOR) uzun yıllara dayanan rolü ve Kosova'nın güvenliği ile istikrarına devam eden önemli katkısından dolayı da Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini aktaran Kurti, KFOR komutanı olarak iki dönem görev yapan Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın profesyonelliğine dikkati çekti.
Kurti, Türkiye ile Kosova arasındaki ticaretin güçlenmeye ve artmaya devam ettiğini, ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştığını ve gelecekte daha da artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.
Kosova'daki Türk yatırımlarının arttığına işaret eden Kurti, buna Kosova hükümeti ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işbirliğinde Yakova kentinde mühimmat üretmesi planlanan inşa sürecindeki fabrikayı örnek gösterdi.
Kurti, Erdoğan ile görüşmesinde, geçen hafta Hollanda'nın Lahey kentinde Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi'nin savaş suçlarından hapis cezasına çarptırılmasını da ele aldığını ifade etti.
Görüşmede Sırbistan'daki Arnavut toplumuna yönelik devam eden sistematik ayrımcılığın da görüşüldüğünü kaydeden Kurti, Arnavutların bölgedeki her devlet kurumunda yetersiz temsil edilmesinin gündeme getirildiğini aktardı.
Kosova ile Türkiye'nin dostane ilişkilerini derinleştirmeye, ekonomik ve ticari ilişkilerini artırıp güçlendirmeye devam edeceğini belirten Kurti, paylaşımının sonunda Erdoğan'ı Kosova'ya davet ettiğini kaydetti.
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