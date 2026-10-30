Arap Koalisyonu: Mekke bölgesinde 1 İHA imha edildi
Arap Koalisyonu: Mekke bölgesinde 1 İHA imha edildi
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke bölgesine gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 10:25
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 10:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Maliki, Yemen'deki Husilerin gönderdiği İHA'nın Mekke-i Mükerreme bölgesinde engellenerek imha edildiğini belirtti.
Husilerden "Mekke bölgesini hedef almadık" açıklaması
Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mekke bölgesini hedef almadıklarını savundu.
Seri, Suudi Arabistan'da petrol tesisleri ve askeri üslere saldırılar düzenlediklerini ifade etti.
Riyad'da düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi yaralandı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Husilerin dün fırlattığı 2 balistik füzeye müdahale sırasında şarapnellerin düştüğü aktarıldı.
Açıklamada, düşen şarapneller nedeniyle 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı, bir ev ve araçta hasar oluştuğu kaydedildi.
Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
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Arap Koalisyonu: Mekke bölgesinde 1 İHA imha edildi
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke bölgesine gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Maliki, Yemen'deki Husilerin gönderdiği İHA'nın Mekke-i Mükerreme bölgesinde engellenerek imha edildiğini belirtti.
Husilerden "Mekke bölgesini hedef almadık" açıklaması
Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mekke bölgesini hedef almadıklarını savundu.
Seri, Suudi Arabistan'da petrol tesisleri ve askeri üslere saldırılar düzenlediklerini ifade etti.
Riyad'da düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi yaralandı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Husilerin dün fırlattığı 2 balistik füzeye müdahale sırasında şarapnellerin düştüğü aktarıldı.
Açıklamada, düşen şarapneller nedeniyle 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı, bir ev ve araçta hasar oluştuğu kaydedildi.
Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
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